Una búsqueda sin resultados que deja a familiares angustiados

Anyara Solano

Santo Domingo

Que una persona salga de su hogar incólume y tiempo después sus parientes no tengan ningún tipo de información o señal de ella, es una situación que ha perturbado la paz de muchas familias.

Y a pesar de que las autoridades inician el proceso de búsqueda sobre los casos, algunos quedan inconclusos. Parientes entrevistados por este medio dicen sentirse sin esperanza, defraudados y desesperados…

"¿Qué hace y dónde está el cuerpo especializado?, ¿qué sucedió?, ¿por qué no se nos da una respuesta verídica?", son algunas de las interrogantes de familiares.

Un equipo de este diario conversó con seres queridos de personas que han desapacido en los últimos meses:

Alexander Moisés Sang Díaz, es uno de los casos más reciente. El joven salió de su hogar el pasado 16 de mayo alrededor de las 6:00 de la mañana sin ningún dispositivo móvil o documento de identidad, hasta la fecha su madre y demás familiares no tienen respuesta exacta de dónde se encuentra o qué ha sucedido.

Sus familiares, amigos y compañeros de la universidad iniciaron una búsqueda en la que con carteles y fotografías transitan por diferentes vías del país para localizarlo, confirmó la madre a este medio.

Desde el pasado 19 de abril, José Rivera Tejeda, conocido como Joselín, de 62 años, está desaparecido.

Su hermano, Elías Rivera Tejeda, recuerda cómo ese día salió de su casa materna y hasta la fecha no tienen constancia de su paradero.

“Le pedimos a las autoridades una respuesta positiva. Que nuestro hermano aparezca y que nosotros sepamos si está con vida o no”, son las palabras con que Rivera manifestó su intranquilidad.

De su lado, Jairo Rivera, sobrino del desaparecido lo describió como un individuo afable, colaborador y sociable con su entorno, en fin una persona que no tenía ningún tipo de problema.

Manifestó que la última vez que supieron de su paradero fue por medio de un video en el cual José Rivera se encontraba el pasado 20 de abril a las 11:27 de la noche frente a un negocio de la calle Cuatro de Agosto del sector Los Mina.

“A un mes del proceso, las autoridades no ofrecen respuestas. Nos dicen: Estamos trabajando…”, indicó.

Precisó que a pesar de haber recurrido a diversos hospitales, clínicas, destacamento policiales y e Instituto Nacional de Ciencias Forences (inacif), “todo ha sido en vano”.

También, desde el pasado 6 de febrero el niño Luis Ángel González Méndez, de tan solo 6 años, fue reportado como desaparecido en el municipio Vicente Noble.

Por el hecho se encuentra detenido Anderson Daniel Pérez González (padrastro), expareja de la madre del pequeño, Esther Frayla Méndez.

Méndez narra que desde aquel fatídico día su vida se convirtió en una pesadumbre.

Inicios

Según Méndez mientras el infante jugaba en horas de la mañana cerca de su vivienda con hermanos y amigos, su expareja (Anderson Daniel Pérez) se presentó al lugar obsequiando efectivo para que los niños compraran algo, sin embargo, Luis González (desaparecido) se quedó con él y al momento de los demás regresar, el niño no estaba.

De acuerdo a la madre, el día del suceso, mientras visitaba la provincia de Barahona, Anderson Pérez (acusado) se mantuvo llamándola para amenazarla e insultar a su actual pareja.

Se enteró de la desaparición de su hijo vía su hermana cuando pisó el suelo de su hogar a las 6:00 de la tarde.

“Ella me dice: estamos buscando a Ángel desde la tarde y no lo encontramos”, dijo con un profundo dolor.

Aseguró que desde tiempo atrás tenía problemas con su expareja debido a la ruptura de la relación, y al iniciar otros amores, la situación se fue agravando.

Según Méndez, el último momento en que visualizó al menor fue mediante los videos registrados de una cámara de seguridad. A la vez aseguró que en la grabación, un carro de color rojo y cristales oscuros supuestamente manejado por Anderson Pérez se le acercó al niño Luis.

A cuatro meses de este suceso, no hay rastros del pequeño.

“Anderson no ha expresado nada de dónde llevo a mi hijo. Me decía que me daría donde más me duele y así lo hizo” concluyó la madre compungida.

Kendry Alcántara García, es otro niño de 4 años del sector Los Montones de la provincia de San Juan, que figura reportado desde el dos de abril. Su madre, Pamela García, se mantiene optimista en la búsqueda.

A estos, se suma Smerlyn Lauster Lous, quien fue reportado a medios de comunicación por su madre el 7 de abril, mientras se recreaba en el batey de La Altagracia cuando visitaba a su padre Wilfrido Lauster.

En una búsqueda de reporteros de Listín Diario, se pudo observar que en el mural de desaparición del Hospital traumatológico Dr. Darío Contreras figura un cartel con el nombre del joven Víctor Manuel Ferrer, de 36 años, quien de acuerdo a su hermano, José Ferrer, padece de problemas mentales.

Desapareció el 15 de febrero tras salir de su hogar en el barrio Narciso González, San Cristóbal, sin documentos y hasta el instante no ha regresado.

Otro afiche es el de Marlene Candelario, de 22 años, extraviada desde el 5 de marzo cuando salió al colmado. De acuerdo a su madre, Milagros de Jesús Rodríguez, la joven padece de esquizofrenia.

En el olvido quedaron sus pasos y huellas

Huáscar Brea, desapareció el 12 de noviembre de 2020. Tras salir a comprar una bicicleta con un vecino identificado como Héctor Emilio Ventura, conocido como Junior.

Su madre, Sonji Guerrero, expresó su inconformidad al no tener respuestas del paradero de hace dos años de su vástago.

“Le pido a las autoridades que me resuelvan este caso, que esto no se quede así. Es desesperada que estoy”, comentó.

Guerrero precisó que la última conversación que su hijo mantuvo fue con Ventura, luego de que este lo citara una esquina que aun ella desconoce.

Un caso muy conocido es el del joven Anaurys Castillo, quien desde el 22 de mayo de 2020 desapareció.

Salió de su casa a las 5:00 de la mañana para caminar por la marginal del Kilómetro 15 de Las Américas. Su figura se captó en una cámara de una estación de gasolina cuando se dirigía hacia el este de la capital, sin embargo, a pesar de que sus familiares lo han buscado por diversos lugares no hay rastro de Castillo.

Además de estos, otros que han consternado a la población son el caso de Erick Cordero Guzmán y Andy Iturbedes ambos desaparecidos desde agosto del 2021.

A pesar de las circunstancias de incertidumbre y dolor que viven los familiares, estos albergan la esperanza de encontrar a cada uno de los desaparecidos.