Abinader promete no "conquistar legisladores como hicieron antes" para reformar la Constitución

Laura Castillo

Santo Domingo, DR

El presidente de la República, Luis Abinader, admitió que ciertamente hay sectores que sienten temor que el gobierno actual se incline por una reforma constitucional.

El mandatario expresó que no está en discusión ninguna cláusula de la Constitución que tenga que ver con la elección presidencial.

“Lo que ustedes pueden estar seguro que yo no voy a ir a una reforma constitucional que no sea de consenso de toda la asamblea; yo no voy a conquistar diputados ni senadores como hicieron en el pasado”, expresó durante la rueda de prensa sobre el informe de los avances de las Mesas Temáticas.

Resaltó que desde su criterio “no es ético y no hará nada para conquistar un voto” sino se alcanzan los necesarios para ejecutarla.

“Que un presidente en ejercicio modifique cláusulas constitucionales para mí no es ético, y esa es mi posición y sé que tienen temor. Cada uno de los que se están oponiendo modificaron la Constitución en el pasado para extender o tener la posibilidad de volver y ese no es el caso", dijo Abinader.

Dijo que el “80 por ciento de la población está convencida porque está de acuerdo con un ministerio independiente”.

“Yo no quiero controlar la justicia y no quiero que ningún presidente lo haga; no actuaré como ellos”, dijo el mandatario.

Este martes el presidente del Consejo Económico y Social, Rafael Toribio, presentó un informe al presidente Luis Abinader, sobre los avances en los trabajos de las once Mesas Temáticas presidenciales del Diálogo por las Reformas para el fortalecimiento Institucional y Gestión Eficiente del Estado”.

De acuerdo a un documento emitido por el CES hasta la fecha han “concluido sus trabajos” cuatro mesas: la de Transformación Digital, Transporte, Modernización de la Administración Pública y la de Seguridad Ciudadana y Reforma Policial.

Mientras, quedan pendientes por culminar las mesas de Transparencia e Institucionalidad, Reforma Electoral, Salud, Medioambiente y Recursos Naturales y Política Exterior y Migración, detalla el documento.

El mandatario llegó al CES aproximadamente a las 9:46 de la mañana a la sede del Consejo Nacional Económico y fue recibido por Rafael Toribio, presidente de la entidad.

Además, del jefe de Estado se dieron diferentes representantes de diversos sectores laboral y empresarial por ejemplo, Rafael (Pepe) Abreu, secretario general del Consejo Nacional de la Unidad Sindical; Circe Almánzar, vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Industrias de República Dominicana (AIRD) y Pedro Brache, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep).