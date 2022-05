Continúan las manifestaciones pidiendo detener muertes en PN

Jazmín Díaz

jazmin.diaz@listindiario.com

Santo Domingo

En silencio, en fi­la, con velas en las manos, de­cenas de allega­dos a David de los Santos protestaron nue­va vez anoche en reclamo de que se haga justicia por la muerte del joven residente en el municipio de Los Alca­rrizos mientras se encontra­ba detenido en el destaca­mento de la Policía Nacional del ensanche Naco.

La protesta pacífica de anoche se realizó frente a ese mismo destacamento, lugar en que fue llevado David tras un supuesto incidente en la plaza comercial Ágora Mall.

Al igual que la primera protesta realizada la noche del martes, las personas acu­dieron al lugar vestidas de negro. En el destacamento se observaron a decenas de po­licías armados.

David de los Santos murió en un centro de salud tras in­numerables golpes recibidos mientras estuvo en la prisión. La versión inicial de la Policía es que el propio prisionero se provocó los traumatismos.

Sin embargo, el certifica­do de defunción establece que se trató de un homici­dio al recibir trauma contuso craneoencefálico severo.

La Policía Nacional infor­mó que realiza una investi­gación para esclarecer este hecho de sangre.

Luis de la Cruz, quien se identificó como el mejor amigo de David, dijo que “el caso de hoy no sólo es de Da­vid, sino de todos los jóve­nes que han sido torturados hasta la muerte por los poli­cías ¿Que pasó en este desta­camento, es acaso que aquí tenemos una nueva 40?”.Asimismo, expresó que no es posible que una persona se haga tanto daño a sí mismo y criticó que varíen tanto las versiones del cuerpo policial sobre la muerte del joven. “Yo no me voy a cansar has­ta que a mi amigo se le haga justicia”, indicó De la Cruz con el rostro entristecido du­rante la protesta.

Los manifestantes ex­plicaron que sienten mie­do de salir a las calles, porque temen ser agredi­dos por un uniformado.El destacamento ubica­do en Naco estuvo fuerte­mente custodiado por agen­tes de la Policía, quienes dijeron estar ahí para im­pedir que los manifestan­tes ingresaran al recinto. Marianela Valdez, quien tam­bién participó en la protesta, exigió a las autoridades decir quiénes están implicados en el homicidio de David. “Que­remos los culpables, todos los que estaban presentes esa noche tienen que terminar presos como los delincuentes que son”, añadió.

¡Queremos justicia! y ¡Poli­cía no me mates!, eran frases que los presentes en las afue­ras del destacamento vocife­raban mientras los automó­viles pasaban sonando sus bocinas en señal de apoyo a la protesta.