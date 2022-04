La cortina electoral, levantándose

Ángel Lockward

En medio de la crisis mundial que se alargará, en sus efectos políticos y económicos, el país observa cómo se va levantando la cortina electoral de cara a los comicios de mayo del 2024; los esloganes de transparencia, de persecución a la corrupción y, sobre todo, de alternabilidad, van quedando atrás, también envejecen los anuncios de reformas y, hasta la ampliación de los programas sociales mientras se abren temas desconocidos como el fideicomiso, añejos como el endeudamiento y la inseguridad que origina la delincuencia, renovados como el desempleo o introduciéndose, como la inflación, de un 9% la tercera más alta de la región.

El escenario en que se va disipando el humo mientras se acercan las fechas electorales, se afectará además con el incremento en las tasas de interés y la reducción de la cantidad de dinero en poder de la gente y, en cualquier semana, para beneficio del Gobierno o de la Oposición, resurgirá el eterno tema haitiano: La pregunta es cómo se comunicarán el Presidente Abinader y el candidato de la oposición con los votantes en lo adelante.

El PRM era un partido con vocación opositora de segunda posición que gana cierta atención a partir del lío de Odebrecht en diciembre del 2016 y, adquiere espacio tras la división del PLD en el 2019 y su pésima elección del candidato presidencial, situación que por la mala gerencia de la JCE en las elecciones municipales de febrero del 2020 -que hace temer a todos de un quiebre democrático - se catapulta con la candidatura al primer lugar por la colaboración estratégica de la Fuerza del Pueblo y gana con un 52% en primera vuelta porque nadie deseaba una segunda: de la votación a las mediciones previas hay 17% que tienen un origen distinto a la matrícula del partido oficial. Eran prestados.

La amplia concertación para las boletas congresuales, ganadoras, es contraria a la esencia actual del PRM que divide a los actores políticos entre puros – ellos – e impuros, el resto, lo que dificultad las alianzas necesarias para el próximo certamen en que la necesidad y la realidad unen al PLD y a la FP, cuyas matrículas sobrepasan la mitad de los electores según todos los estudios: El PRM necesita una segunda vuelta y para eso debió mantener divididos a sus adversarios y calientes positivamente – que sólo las ha mantenido como mecanismo de persecución -, las redes, de ahí que haya contratado los servicios de grupos de Miami, que capitalizados por Goicochea, según informa Nuria Piera, difunden un apoyo robótico a las gestiones públicas del Gobierno en un 75% de los casos a través de unas 1,500 cuentas trolls.

El Presidente Abinader mantiene una excelente comunicación horizontal a nivel del país, con funcionarios y particulares, no así el resto de la Administración; sin embargo, no obstante lo anterior no ha logrado eficacia en la aplicación de sus políticas públicas y pocos funcionarios aparecen bien valorados, exceptuando, Aduanas, Turismo, Banreservas, la Vicepresidencia y hasta hace poco, Educación, esta última, a pesar de su titánica labor en la pandemia.

En el extremo del escenario, la Oposición que será atacada por presuntamente corrupta, olvidándose que no perdió por ese motivo, sino porque se dividió, en un país que según Danilo Medina se cansó de estar bien, planteará que, en más de tres lustros de crecimiento económico, modernizaron el país y construyeron todo lo que hay, partiendo de la obra de Joaquín Balaguer, hechos visibles con los que Abinader solo podría competir si logra reelegirse.

Hasta la fecha en este periodo no hemos tenido oposición política, las piezas retiradas del Congreso Nacional o aplazadas, como la Reforma Fiscal en el 2020 y el Fideicomiso de Punta Catalina en el 2022, lo han sido por reacción contraria de la gente, no de los partidos, a partir de mayo será distinto y, es por eso que todo nuevo endeudamiento, contrato, presupuesto y sobre todo, ineficacia de la Administración, serán temas de debate que erosionaron a un Ejecutivo que tiene un solo vocero para todo: El Presidente. No hay figura partidaria, ministro o asesor que defienda las políticas públicas, excepto él y, desde luego, las huelgas, ausentes desde el 2007, empezaron.

La Oposición compuesta por dirigentes del sistema político atacarán la aparente privatización del Gobierno cuyos contratos se barajan en “concursos” que tienen por objeto descalificar a todo oferente para asegurar en quien cae la contratación: El tema de que los empresarios manejen la cosa pública, ante la “gente” siempre será una gran debilidad pues la ciudadanía prefiere a los políticos… aunque usted no lo crea.

En los sistemas de democracia de audiencia a través de la red como el que impera en el país se dan ejemplos como el de Chile, en donde Gabriel Boric, quien obtuvo el segundo lugar con un 25.83% frente a Kast, en primera vuelta y alcanzó un 55.8% para ganar la segunda vuelta en diciembre y jurar el 11 de marzo pasado como el Presidente más joven – y de izquierda – de ese país; tras un mes en el poder sólo le aprueba el 40% y le desaprueba el 50%... para no citar el de Pedro Castillo, en Perú, a quien con apenas un 19% de aprobación, cada mes le presentan una moción de destitución en el Congreso y, podríamos seguir con Bolsonaro: La Democracia virtual es peligrosamente volátil.

Es saludable para el país, su sistema político y el PRM, en un momento en que se levanta el telón para el siguiente acto electoral, revisar las cuestiones reales del Gobierno, incluso de la Oposición, como parte del poder público y corregir, si hay lugar a ello.