Rechazan recurso interpuesto por Jean Alain Rodríguez para que se elimine el nombre ´Operación Medusa´ de los medios

Adriana Peguero

Santo Domingo, RD.

El Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional rechazó un recurso de amparo interpuesto por el ex procurador Jean Alain Rodríguez, que buscaba eliminar de los medios de comunicación el nombre de Operación Medusa y todas las noticias que tengan que ver con ese caso.

De igual forma, en la solicitud se pedía que la directora general de Persecución del Ministerio Público, Yeni Berenice Reynoso y Camacho, le externaran unas disculpas.

A la salida de la audiencia, el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, explicó que el Ministerio Publicó no afecta ningún derecho fundamental cuando le pone nombre a sus operaciones.

“Ha entendido el tribunal, tal como se lo planteó el Ministerio Público, que el nombre que ponemos a las operaciones, identifican a esa operación y que no hacen referencia de manera particular a ninguno de los integrantes”,dijo Wilson Camacho.

Resaltó que las autoridades no tratan cómo, ni identifican con "alías", a las personas involucradas en el caso, por lo cual la jueza Altagracia Ramírez declaró inadmisible la solictud.

Ante el rechazo, la defensa del exprocurador expresó que con la acción la jueza “entendió que referirse a las personas con nombres de animales no vulnera derechos fundamentales. "No nos sorprendamos cuando el Ministerio Público asuma investigaciones y se les terminen los animales marinos, y asuman por qué no, animales terrestres y a una operación le llame operación zorro, operación perro, operación rata”.