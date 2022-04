“Nadie me va a devolver a mi muchacho”, dice padre al que le cobraron RD$30 mil de depósito para ingresar a su hijo

Mayerlin Martínez

Higüey, La Altagracia, RD

“Nadie me va a devolver a mi muchacho”, “hoy fue mi hijo, mañana puede ser cualquier otro, pero lo que yo no quiero es que ese centro médico siga haciendo eso, no deben pedir dinero para atender a alguien”, dijo con voz entrecortada, Joaquín Contreras, padre del joven de 17 años, Nahim Contreras Aristy, fallecido en una clínica de Higüey el pasado Viernes Santos, tras supuestamente el centro exigirle la suma de 30 mil pesos para poder asistirlo.

Nahim Contreras Aristy, era estudiante del bachillerato de la escuela Juan XXIII de La Salle, y fue embestido por un vehículo, cuyo conductor estaba en estado de embriaguez, la tarde del Jueves Santos en el distrito municipal Las Lagunas de Nisibón, a unos 30 minutos de Higüey.

Según su padre, hubo mucha negligencia en el caso del adolescente, desde el 911 que, asegura tardó aproximadamente una hora y media para llegar al lugar del hecho, hasta la clínica donde falleció, luego de habérselo llevado del Hospital General y Especialidades Nuestra Señora de La Altagracia, donde lo habían llevado inicialmente y tuvieron que trasladarlo porque no habían especialistas.

“Mi hijo no llegó tan mal como dicen en la clínica, él llegó que hablaba, hasta se sentó en la camilla, se volteó y pidió que se le arropara”, aseguró el progenitor del joven fallecido, yo mismo lo entré cargado a la UCI, porque la camilla no cabía, el centro médico está diciendo lo que le conviene, yo estuve ahí y vi como ocurrió todo”, argumentó Contreras.

Narró que cuando llegaron a la emergencia le dieron asistencia, pero que se tardaron mucho verificando el seguro médico, y que lo ingresaron en la UCI luego que hicieron el depósito con el monto solicitado. “Luego de eso sí pusieron empeño, y también al ver que mi hijo empeoraba”, siguió diciendo.

Detalló que se le pidió sangre y que habiendo tres familiares compatibles con Nahim Contreras, los hicieron salir a buscarla, por lo que acudieron a otras clínicas y que cuando llegaron, ya el centro le había suministrado varias pintas, porque el joven desmejoraba.

Lo que dice la clínica

La clínica doctor Perozo de esta ciudad, donde el joven falleció la madrugada del pasado viernes, declaró que el paciente perdió la vida por un paro cardio-respiratorio, producto de los golpes que recibió en el accidente de tránsito que sufrió junto a un acompañante.

Fernando Valdéz, gerente administrativo de la clínica, dijo que “al joven Nahim Contreras Aristy nunca se le negó la atención médica por sus padres no haber depositado 30 mil pesos como se había publicado en las redes sociales y otros medios de comunicación”.

El galeno lamentó lo sucedido, y detalló que lo que se ha producido es una infamia en contra del centro, porque lo único que se hizo fue tratar de salvarle la vida al joven Nahim, ya que habían sucedido dos eventos antes de que el adolescente fuera llevado a la clínica Perozo.

Valdez indicó que cuando recibieron al paciente a la 1:30 de la madrugada del viernes, ya había sido llevado a otro centro de salud donde se le había practicado analíticas.

“Llegó a nuestro centro presentando incoherencia, con palidez en la piel y mucosa, y con un hemograma ya realizado, el cual indicaba 6.5 gramos de hemoglobina y 18 de hematocritos, por lo que nuestros médicos comenzaron a atenderlo de inmediato con el protocolo de emergencia, comprobando que el paciente llegó con pre-shock hipovolémico debido al politraumatismo que tuvo en el accidente” agregó.

El profesional de la salud enfatizó que, el centro hizo todo lo humanamente posible por salvar la vida a Nahim, y que la suma de dinero solicitada a los familiares no influyó para que el joven falleciera.

Conductor involucrado en el accidente

En cuanto al conductor que atropelló al joven Nahim, que presuntamente estaba en estado de embriaguez, se le conocerá medida de coerción este miércoles a las 10 de la mañana en el tribunal de Higüey.