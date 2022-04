Luis Dicent: “A veces yo quisiera que la eutanasia fuera de ley en esta país”

Yudelka Domínguez

Santo Domingo, RD.

El exadministrador de la Lotería Nacional, Luis Maisichell Dicent, volvió a usar el tema de suicidio como una alternativa a la situación que vive tras la acusación que le ha hecho el Ministerio Público, por su supuesta participación en el fraude denominado Operación 13.

En la audiencia de medida de coerción en su contra el pasado mes de junio de 2021, aseguró que intentó suicidarse y no lo hizo por sus hijos. Este jueves, mientras era conocida la revisión obligatoria de la medida de coerción impuesta contra los implicados en este caso, el exadministrador de la Lotería Nacional, expresó que si la eutanasia fuera legal en República Dominicana y pudiera optar por ella, lo haría.

“Me pregunto si después de tantas veces salir en los periódicos, y los periódicos decir la verdad tantas veces tan torcida, tendrá sentido seguir vivo. A veces yo quisiera que la eutanasia fuera de ley en esta país y yo poder optar ahora mismo por ella, ahora mismo por ella, porque cada vez que tengo que ver a mis hijos preguntándome cuándo vuelvo...”, dijo en la audiencia.

Al presentar los presupuestos en busca de variar su prisión preventiva, Luis Maisichell Dicent dijo que prefería la muerte antes de fugarse y ver su nombre sucio.

Indicó que si le daban “el yate ese famoso que anda por ahí y el helicóptero y 10 millones de dólares, ¨fúgate¨ y no, porque a mis hijos yo no los voy a dejar en soledad”.

Negó nueva vez que estuviera involucrado en el fraude de la Lotería Nacional jurando por Dios y pos sus hijos.

“Yo no tuve que ver con eso, lo juro ante Dios por mi vida y por lo más sagrado que tengo que son mis hijos. Yo no tuve que ver con eso y si hubiese tenido que ver con eso, lo que menos hago era ir al tribunal, era ir a la fiscalía, mi grave error fue creer en la Fiscalía”, expresó.

Informó que un abogado se acercó a él en busca de negociar con el Ministerio Público cuando fue arrestado por este caso y se negó.

“Yo no voy a negociar ni intenté negociar nunca ni acogerme a ningún tipo de acuerdo”, dijo.

Dicent expresó, además, que no le importaba la libertad sino que sus hijos no sientan vergüenza de él.

“Si ustedes quieren mátenme, si ustedes quieren tránquenme en un cuartico como me encerraron que no podía ver la luz del sol 23 horas al día, que no pude ver el abogado durante 15 días”, apuntó.

"La fuga nunca será una opción para mí. Yo prefiero la muerte antes de fugarme con el nombre mío sucio y mis apellidos. Yo no tuve que ver con eso, lo juro ante Dios por mi vida y por mis hijos. Yo no tuve que ver con eso. Y si hubiera tenido que ver no voy a la Fiscalía", dijo.

Otra de sus declaraciones fue la siguiente: "No hice nada que no fuera lo que me dijo el presidente que hiciera", en referencia a sus actuaciones tras destaparse el escándalo.

"Yo no he traicionado a nadie", dijo también durante la audiencia.

Este jueves, la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional ratificó la prisión preventiva de Luis Maisichell Dicent y los demás implicados en este caso.

La audiencia preliminar, luego de que la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), depositara la acusación formal contra los implicados en este caso se celebrará el lunes 18 de abril.

Además de Dicent la medida de prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres les fue ratificada a William Lizandro Rosario Ortiz y a Eladio Batista Valerio.

En tanto que a los coimputados Valentina Rosario Cruz, Jonathan Brea, Carlos Berigüete y Felipe Santiago Toribio les fue confirmada la prisión domiciliaria. A Edison Manuel Perdomo Peralta, y a Miguel Mejía y a Rafael Mesa, la presentación periódica e impedimento de salida del país.

A este caso también está vinculado el prófugo Leónidas Medina Arvelo (Nazaret).