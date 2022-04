Gloria Reyes dice estar dispuesta a ser interpelada en el Congreso por el fraude en las tarjetas Súperate

Con la intención de demostrar “de manera clara, fehaciente y con pruebas irrefutables”, la transparencia con la que ha actuado frente a la dirección del programa Supérate, Gloria Reyes, directora general de la entidad, afirmó que está lista para defender su honor.

“Estoy en plena disposición de asistir a todo encuentro público y democrático que me permita… defender mi honor, el de este gobierno y mi partido PRM (Partido Revolucionario Moderno)”, expresó Reyes a través de una carta enviada a los presidentes de las cámaras legislativas, Eduardo Estrella y Alfredo Pacheco.

Estas declaraciones surgen luego de que la semana pasada el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) anunciara la solicitud de interpelación de la servidora pública, así como de otros funcionarios a cargo de los programas de protección social.

Gloria Reyes indicó que intentar mancillar su nombre es “lo menos importante”, ya que “la minoría que pretende cuestionarnos, tiene mucho que ocultar de sí mismos tras su largo paso por el gobierno sin resultados estructurales concretos que mostrar”.

Argumentó que está siendo "el centro de una campaña político mediática de intento de descrédito y distorsión de la verdad técnica e institucional", con el propósito de confundir al pueblo dominicano y "afectar la transformación de la visión clientelar de la pobreza a una visión de superación de la misma".

“Supérate no es Prosoli, nosotros no usamos a los pobres como clientela política, nosotros los estamos acompañando a creer en sí mismos y a superar sus limitaciones, creando movilidad social y económica” subrayó.

Asimismo, agregó que pretenden desestabilizar y afectar el programa que beneficia a 1,650,000 familias dominicanas, lo que calificó de “inaceptable”.

“La realidad de los hechos”

Reyes explicó que “la realidad de los hechos” fue que “desaprensivos de siempre” han suplantado electrónicamente las tarjetas de miles de beneficiarios del programa Supérate, desviando millones de pesos y, por tanto, afectando temporalmente la recepción de dichos fondos por parte de esos ciudadanos.

Además detalló en el comunicado que al comprobar la veracidad de este hecho, el Gabinete Social, desde sus tres instituciones: Sistema Único de Beneficiarios (Siuben), Administradora de Subsidios Sociales (Adess) y Supérate, se tomaron las medidas pertinentes para sancionar y apoderar a la Policía Nacional para la investigación.

La directora apuntó que se procedió a la reposición de las tarjetas de 83,650 familias “en un tiempo récord”, por medio de 97 operativos de entrega en las cinco provincias afectadas por la acción fraudulenta, así como otras medidas de control.

La funcionaria enfatizó que "nunca" podría transgredir sus valores, y que prefería "sufrir una injusticia a causar", al tiempo que reiteró que ante una invitación de Estrella y Pacheco, contarán con su presencia de forma voluntaria.

"Como dijo Winston Churchill, la verdad es incontrovertible, la malicia puede atacarla, la ignorancia puede burlarse de ella, pero al final, la verdad está ahí", concluyó.

Fraude

El 22 de febrero Adess informó que aunque el fondo fue depositado en la primera quincena del mes, algunos beneficiarios pertenecientes a las provincias Azua, Barahona, Bahoruco, Independencia, Pedernales y Santo Domingo, no cobraron.

Hasta el momento, y de acuerdo con la información suministrada por las autoridades, la pérdida económica asciende a cerca de 100 millones de pesos.

A mediados de marzo, ya los bancos habían desembolsado unos 60 millones de pesos para la entrega de 40,000 tarjetas a beneficiarios que fueron afectados.

Carta enviada a los presidentes de las cámaras

Honorable

Ing. Eduardo Estrella

Presidente del Senado de la República Dominicana

Honorable

Lic. Alfredo Pacheco

Presidente de la Cámara de Diputados de la República Dominicana

Honorables Sr. presidente del Senado y Sr. presidente de la Cámara de Diputados:

En mi carrera política siempre he asumido con responsabilidad, transparencia y compromiso irrestricto los roles a los que he sido llamada. Como diputada nunca dudé en defender aquellos temas que coinciden con mis principios y los de mi partido, lo que me generó grandes resistencias y enfrentamientos con sectores de la sociedad dominicana que no aceptan la democracia como valor esencial de la vida.

Por eso quiero dejar claro, de entrada, que nunca transigiré mis valores, pues como expresara Sócrates, el gran filósofo griego, "Prefiero sufrir una injusticia a causarla, porque si la causo me transformaré en una persona injusta".

Ahora, desde mis funciones como Directora General de Supérate, les puedo garantizar que no será diferente, porque me convoca el deber de mejorar la calidad de vida de las familias dominicanas en condición de pobreza, la confianza depositada en nuestras manos por el presidente de la República, Luis Abinader, y mi partido, nunca serán hechos controvertidos en mi accionar público.

Sin ninguna fundamentación legítima, estoy siendo el centro de una campaña político mediática de intento de descrédito y distorsión de la verdad técnica e institucional, con un solo propósito: Confundir al pueblo dominicano y afectar la transformación de la visión clientelar de la pobreza a una visión de superación de la misma. Supérate no es Prosoli, nosotros no usamos a los pobres como clientela política, nosotros los estamos acompañando a creer en sí mismos y a superar sus limitaciones, creando movilidad social y económica. La minoría que pretende cuestionarnos, tiene mucho que ocultar de sí mismos tras su largo paso por el gobierno sin resultados estructurales concretos que mostrar.

Debemos actuar siempre apegados a la verdad como principio de vida, la realidad de los hechos es la siguiente: desaprensivos de siempre han suplantado electrónicamente las tarjetas de miles de beneficiarios del programa Supérate, desviando millones de pesos destinados a personas en estado de vulnerabilidad, y, por tanto, afectando temporalmente la recepción de dichos fondos por parte de esos ciudadanos.

Al comprobar la veracidad de este hecho criminal, inmediatamente, el Gabinete Social, desde sus tres instituciones: Siuben, Adess y Supérate, tomamos las medidas pertinentes para sancionar este hecho bochornoso e inhumano, apoderando a la Policía Nacional, su Dirección Nacional de Investigaciones Criminales y a la Procuraduría General de la República, órganos constitucionales competentes en materia de investigación y persecución penal. Pusimos inmediatamente en marcha una rigurosa revisión de los protocolos de seguridad de la información por parte de la Administradora de Subsidios Sociales (ADESS) y los cuatro bancos que forman parte del sistema de pago de subsidios sociales.

Luego se procedió a la reposición de las tarjetas de 83,650 familias del programa en un tiempo récord, por medio de 97 operativos de entregas en las cinco provincias afectadas por la acción fraudulenta, junto a otras medidas de control; dando respuesta eficiente, rápida y sobre todo transparente, por qué no somos iguales. Sacamos a la luz lo que antes se ocultaba.

Como hija, esposa, hermana, amiga, profesional y sobre todo como mujer que lucha día a día por servir ejemplarmente no puedo callar ante la infamia pretendida. Siento un profundo respeto por la función pública y la rendición de cuentas en cualquier escenario previsto por nuestra constitución y las leyes, cumpliendo de frente al Sol, es que avanzamos hacia la función pública responsable

En este orden, estoy en plena disposición de asistir a todo encuentro público y democrático que me permita NO SOLO defender mi honor, el de este gobierno y mi partido PRM, SINO ADEMÁS DEMOSTRAR DE MANERA CLARA, FEHACIENTE Y CON PRUEBAS IRREFUTABLES, LA TRANSPARENCIA CON LA QUE HEMOS ACTUADO Y SEGUIREMOS ACTUANDO SIEMPRE.

QUE INTENTEN MANCILLAR MI NOMBRE Y HONRA, ES LO MENOS IMPORTANTE, PERO QUE PRETENDAN CUESTIONAR, DESESTABILIZAR Y AFECTAR EL PROGRAMA QUE BENEFICIA A 1,650,000 FAMILIAS DOMINICANAS, POR PRIMERA VEZ EN LA HISTORIA DOMINICANA, ES INACEPTABLE.

POR ELLO, LE REITERO, QUE ANTE UNA INVITACIÓN POR PARTE DE USTEDES ANTE AMBAS CAMARAS, CONTARAN CON MI PRESENCIA DE FORMA VOLUNTARIA, pues como dijo Winston Churchill, ¨La verdad es incontrovertible. La malicia puede atacarla, la ignorancia puede burlarse de ella, pero al final, la verdad está ahí¨.

Sin otro particular, les saluda atentamente,

Gloria Reyes

Directora General

SUPÉRATE