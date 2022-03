Mi amiga Rosa

Hugo Guiliani Cury

A veces es difícil escribir y más fácil recordar. Este es para mí uno de esos momentos. Como es más fácil recordar y aun cuando haya transcurrido medio siglo. Les diré que conocí a Rosa ya casada con Hipólito Mejía siendo ella la asistente de Tomás (Jimmy) Pastoriza, quien era un influyente personaje de la política y la economía. De vez en cuando visitaba su oficina y era Rosa quien nos recibía. Su trato amable, su paciencia y el dar seguimiento a lo conversado con Jimmy llamó mi atención.

Muchos años después otros vínculos se generaron entre sus hijos y las míos. Con el transcurrir del tiempo Hipólito se desarrolló como un gran político y un día llegó a la presidencia. Llamó a un grupo de amigos para que le ayudaran y entre esos estaba yo. Eso dio lugar a que en muchas ocasiones tuviese que estar presente en la intimidad de su hogar. Ese hogar, el del Presidente de la República y doña Rosa era austero y organizado. Se sentía en la casa la presencia de una mujer espiritual, sencilla y sutil pero con mucho temple. También y en lo que los americanos llaman el Kitchen Cabinet (El Gabinete Íntimo), dio lugar a tener que compartir con la Primera Dama, sus oficinas. Esto creó un mayor acercamiento entre nosotros. Todos los que ahí estábamos sabíamos que ella era el centro, que con su peso ataba como un hilo de hierro y miel a esa familia.

Me gusta recordar que una vez tuve, desde el lejano Oriente, que llamar al Presidente en horas de la madrugada. Era una difícil decisión a tomar y que tendría un impacto local e internacional. Con voz soñolienta y asustada me preguntó: ¿Te ha pasado algo Hugo? La tranquilicé y le dije que no. No me veía como el funcionario, sino como un amigo.

Su fallecimiento enluta no solo a su familia y cercanos colaboradores del Presidente Mejía. También a muchos otros que la conocieron y trataron. De ella siempre recibí una sonrisa y un exquisito trato.

Dentro de un rato iré a su sepelio en el Jardín Memorial a despedirme. Siento no solo tristeza sino un dolor por haberse ido en forma tan súbita. Que Dios, amiga Rosa, te tenga en su gloria.