Coordinadora PC deplora mayoría reformas constitucional han sido por un interés particular

Santo Domingo, RD

La coordinadora general de Participación Ciudadana dijo que el Poder Judicial no deben coger presión de quienes exigen consecuencias frente a las personas que cometen crímenes o delitos, ni mucho menos de aquellos que son abanderados de la impunidad.

Leidy Blanco dijo que en el caso del órgano persecutor lo que le toca es fortalecer los expedientes para que cuando lleguen a la justicia, el juez puede aplicar el derecho en consonancia a, lo que muchas veces, la sociedad espera.

Blanco sostuvo que un buen ejemplo de actuación judicial fue el fallo de las juezas que conocieron el caso Odebrecht que, aunque a todos les dolió el dictamen, las magistradas aplicaron el derecho, en un expediente que se elaboró de manera perversa para perpetuar la impunidad.

Entrevistada por Héctor Herrera Cabral en el programa D´AGENDA que cada domingo se difunde por Telesistema Canal 11, la dirigente de la sociedad civil agregó que las aspiraciones de la entidad que dirige es que haya una verdadera independencia del Poder Judicial y del Ministerio Público, pero que apliquen el derecho en base a las leyes y el texto sustantivo.

Admitió que se hace una presión social desde el punto de vista de lo que un determinado sector espera que sean las consecuencias de diferentes temas judiciales cuando llegan a un juicio, donde haya un solo magistrado o un órgano colegiado, pero hay que señalar que, en el caso específico de corrupción, es normal y saludable que se produzcan esos tipos de presiones.

“Ahora, el juez no se debe llevar de una presión social, el juez tiene que llevarse de los hechos que se le presentan, estudiar esos hechos, y aplicar el derecho conforme a lo que establecen las leyes y la Constitución, y en base al debido proceso”, puntualizó la coordinadora de Participación Ciudadana.

Deplora mayoría de reforma constitucional han sido por un interés particular

La coordinadora general de Participación Ciudadana Leidy Blanco asegura que esa organización de la sociedad civil apoya que se modifique la Constitución de la República para que tengamos un Ministerio Público independiente, pero aclara que tienen marcadas diferencias con respecto al proyecto sometido por el Poder Ejecutivo al diálogo que se lleva a cabo en el Consejo Económico y Social.

Blanco reconoce el escepticismo que se genera en la población cuando se habla de hacer una reforma constitucional, porque la mayoría de las que se han hecho responden a un interés particular, excepto la del 26 de enero del 2010.

“Porque qué pasa, nosotros escuchamos reforma constitucional, cuántas veces no la hemos reformado, y en su gran mayoría ha sido por un interés particular, excepto la reforma del 2010 que fue la más integral porque se incluyeron los derechos sociales, la participación ciudadana que no aparecían en otras reformas, y los derechos de Tercera Generación”, sentenció.

Insistió que siempre ha habido una intención escondida en las modificaciones constitucionales, principalmente para la reelección presidencial, y por eso es que cuando se habla de reforma constitucional el pueblo se pone arisco y escéptico.