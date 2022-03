Abinader acusó a Leonel y Danilo de cambiar la Constitución a su beneficio... ¿Tiene razón?

Javier Flores

Santo Domingo, RD

Durante esta última semana el tema de la reforma constitucional ha vuelto a ser el principal del escaparate público nacional. Y todo viene porque el pasado miércoles el Gobierno y el partido oficialista (el Revolucionario Moderno) presentaron su propuesta de modificación a la carta magna de manera oficial, bajo el marco de la mesa temática de “institucionalidad y transparencia” del dialogo coordinado por el Consejo Económico y Sociales (CES).

Ese mismo día y justo antes de empezar esos debates, los representantes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Fuerza del Pueblo y el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) se retiraron argumentando que no es el momento “oportuno” para esas modificaciones y que para los fines propuestos no es “necesario” esa reforma y rechazaron de plano la oferta del oficialismo.

Debido a ello, el presidente Luis Abinader exclamó queentiende que los lideres de esos partidos “tienen temores” y agregó tener la voluntad de reunirse con los opositores y hacer los compromisos para “garantizarles que no se modificará para una ventaja política".

“Yo sé que ellos tienen temores porque ambos de los que están hablando han modificado la Constitución y la han modificado precisamente para cambiarse los términos de su elección, ese no es mi caso, ellos los dos (en referencia a los expresidentes Leonel Fernández y Danilo Medina) lo hicieron pero ese no es mi caso, yo actúo diferente, yo lo único que pido es que los avances que hemos tenido, no retrocedan”, agregó Abinader al ser abordado por periodistas tras una actividad en Boca Chica.

El presidente Abinader ha dicho que los dos principales líderes opositores han cambiado la Constitución del país para tocar el tema de la elección presidencial. Pero... ¿es realmente cierto esto? Veamos la historia política reciente.

Leonel en el 2010

En el año 2010, Leonel Fernández, entonces en su segundo periodo consecutivo presidencial, logró promulgar una nueva Constitución tras pactar con Miguel Vargas Maldonado y el Partido Revolucionario Dominicano. El famoso acuerdo de las "corbatas azules".

El texto de la carta magna hasta ese entonces establecía que el presidente podía repostularse de manera consecutiva, sin embargo no podía aspirar “nunca más” al cargo del jefe de Estado. En ese momento Fernández propusó la aprobación de una nueva Constitución de la República con una serie de modificaciones que había propuesto en su campaña presidencial de 2004.

Dentro de todo el articulado tocado en amplios debates nacionales estuvo el de la elección presidencial.

En ese cambio, se produjo la eliminación de la figura del “nunca más” y se introdujo el sistema de la reelección “no consecutiva”, que permitía que un Presidente optara otra vez por la presidencia del país pero con un receso de cuatro años. En terminos simples: un presidente en turno podía buscar otro periodo más pero no de manera seguida, quedando habilitado automáticamente para aspirar a otro periodo.

Iba por un tercer periodo

Mientras se acercaba las elecciones del 2012 y se acercaba la decisión del PLD de escoger su candidato presidencial, los rumores de que Fernández optaría por un tercer mandato consecutivo crecían pero para ello debería reformar otra vez, la Constitución.

Incluso a inicios del 2011, dirigentes del PLD cercanos a Fernández habían recolectado alrededor de dos millones de firmas de personas que apoyaban que se repostulara en las elecciones de 2012. Sin embargo esa propaganda también se producía en momentos complicados sociales, ya que múltiples sectores se oponían a su eventual reelección.

Sin embargo, ante la sorpresa de muchos, el 8 de abril de ese año Fernández anunció la decisión de que no iría en busca de un tercer mandato consecutivo y que se retiraba de la contienda electoral de "manera voluntaria".

En una alocución de 25 minutos, Fernández proclamó que tomaba la decisión a pesar de contar con un significativo respaldo de distintos sectores nacionales, “con mayoría en las filas del partido, con reales perspectivas de un triunfo electoral, sin impedimento legal insuperable, solo con el propósito de hacer lo que consideramos correcto”.

Fernández dijo que hacía por segunda vez, lo que no se había hecho en la historia dominicana: “Declinar, de manera voluntaria y espontánea, con actitud de desprendimiento, a una nueva repostulación presidencial”.

La primera vez a la que se refería Fernández había ocurrido en 1998, en su primera gestión gubernamental, cuando el Partido Reformista le propuso cambiar la Constitución para repostularse en el año 2000.

Danilo en el 2015

Como resultado del retiro de Fernández, Danilo Medina resultó en el candidato a la presidencia del expartido oficialista y logró vencer a Hipólito Mejía en el torneo electoral del 2012.

Mientras el final de su mandato se acercaba, las aspiraciones de Medina para repostularse se hacían cada vez más evidentes pero para ello, otra reforma constitucional debería ser realizada.

En esa oportunidad, Medina no se vio tan obligado como Fernández a negociar con los partidos de oposición (aunque sí lo hizo finalmente con el PRD); si no que tuvo que dialogar con mayor detenimiento con el sector leonelista del PLD que le permitió llegar a un acuerdo de una modificación a la carta magna.

Al contrario del hoy líder de Fuerza del Pueblo, Medina solo modificó un artículo y es el que prohibía la repostulación consecutiva. Además se agregó un articulo transitorio que indicaba que el presidente de la República electo para 2012-2016 no podría postularse jamás al mismo cargo, ni a la Vicepresidencia de la República.

“En el caso de que el Presidente de la República correspondiente al periodo constitucional 2012- 2016 sea candidato al mismo cargo para el periodo constitucional 2016- 2020, no podrá presentarse para el siguiente periodo y a ningún otro”, señala el articulado.

Su intento del 2019

Meses antes de que se celebraran las primarias de octubre del 2019, las propagandas reeleccionistas y las actividades y mítines políticos que resaltaban la obra de gobierno de Medina en medio de su segundo mandato consecutivo eran constantes.

En ese momento, el exjefe de Estado no negaba, ni afirmaba, sus aspiraciones mientras las propuestas frente al Congreso Nacional y los reclamos en oposición a otro cambio en la Constitución, solo para habilitar su tercer periodo consecutivo, se intensificaban. A todo esto se sumaron voces del entonces oficialismo que alertaban para esa “nueva reforma” ya se tenían los votos necesarios en el Poder Legislativo.

Medina habló por vez primera vez y justo la noche antes de que se esperaba que la reforma fuera introducida en el Congreso. En una alocución que duró alrededor de 15 minutos anunció su decisión de no ir por un tercer periodo consecutivo.

“Creo firmemente que, por más que ame servir a nuestra patria desde la presidencia de la República, por más que desee seguir trabajando a favor del pueblo dominicano, hay normas y principios que trascienden la labor de un hombre o de un gobierno, y es nuestra responsabilidad preservarlos”, proclamó Medina, quien dijo que tomó la decisión apegado a las leyes por lo que tenía su conciencia tranquila porque tomó la decisión correcta.

La propuesta de Abinader

La pieza que fue presentada por Abinader y el PRM propone la modificación de las atribuciones del Procurador General de la República, comenzando por cambiarle el nombre a “Fiscal General”, además de delimitar que los aspirantes a componer la Junta Central Electoral (JCE) y las altas cortes no aparezcan en el padrón de ningún partido político en los cinco años previos a su elección y unificar las elecciones presidenciales y congresuales con las municipales, para que las mismas sean celebradas el tercer domingo de mayo del año electoral.