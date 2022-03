Debaten en foro Funglode amenaza a la prensa

Patria Reyes Rodríguez

patria.reyes@listindiario.com

Santo Domingo, RD

La campaña de descrédi­to orquestada contra pe­riodistas y medios de co­municación tradicionales fue una de las principales preocupaciones expuestas durante el panel “Medios, Redes Sociales, Infodemia y Libertad de Expresión”, realizado ayer en el VI Fo­ro Internacional de Santo Domingo.

En este panel, participa­ron de manera virtual, la periodista de CNN, Car­men Aristegui; el presi­dente del periódico La Es­trella, Eduardo Quirós; el subdirector del periódico El País, Javier Lafuente. De manera presencial, el presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Jorge Canahuati, y el director del Listín Diario y vicepresidente regional de la Comisión de Liber­tad de Prensa de la SIP, Mi­guel Franjul.

“Intentan callar los me­dios, la estrategia es cla­ra, es desacreditar a los medios de comunicación y a los periodistas y es­to tiene una consecuen­cia abismal, pues vamos a ver como corren peligro las democracias y las per­sonas, y a veces no somos tan conscientes de eso. Esto es lo más preocupante pa­ra mí”, expuso el subdirec­tor del periódico El País, Ja­vier Lafuente en su primera intervención en el foro or­ganizado por la Fundación Global Democracia y Desa­rrollo (Funglode) y el Ins­tituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral (IDEA).

Para la periodista de CNN, Carmen Aristegui, el problema es complejo y “la tarea se complejiza un poco más con la situación que vi­ve el mundo, los personajes políticos ven a los periodis­tas como enemigos”.

Explica que desacreditar al mensajero es una forma de que su mensaje no tenga el efecto que debe tener en la sociedad, para evitar que la población no tenga claridad de los sucesos. “Esto acaba desnaturalizando la libertad de expresión, el derecho a sa­ber (...) dañar la imagen de los medios para que no sean creíbles”, agregó.

Eduardo Quirós, de La Estrella, destacó el rol que tiene el periodismo como valor fundamental para la democracia. “El valor del ejercicio del periodista para que la sociedad pueda re­verdecer es clave”, apuntó.

El presidente de la SIP, Jor­ge Canahuati, expuso sobre la crisis que viven los me­dios y el impacto que esto tiene en el modelo demo­crático. Señaló las limita­ciones que imponen los go­biernos de algunos países, como Nicaragua y Venezue­la, ponen en peligro el dere­cho a la información.

El poder de las plataformas digitales

El director del Listín Dia­rio, Miguel Franjul, puso en el debate el papel cada vez más decisivo que juegan los gigantes tecnológicos para controlar el espacio digital e influir políticamente en el curso de los conflictos re­gionales y mundiales.

“Me refiero a las decisio­nes tomadas por Google, YouTube y Facebook (Me­ta) de bloquear a medios de comunicación estatales de Rusia para impedir que generen contenidos paga­dos o monetizables en sus plataformas, otra prueba más de su capacidad para restringir y decidir qué tipo de noticias deben consumir los millones de usuarios en las redes sociales”, expresó Franjul, llamando la aten­ción sobre el veloz proceso con que estas grandes em­presas controlan dinámicas esenciales de una sociedad.

Complejidad de regular

Durante el panel, el expre­sidente de la República y presidente de Funglode, Leonel Fernández, expre­só que la democratización de los medios de comunica­ción ha provocado que cual­quier persona se asuma pe­riodista. “Esto plantea dos temas, la ética profesional del periodista y los están­dares fundamentales de los medios”.

Fernández y Franjul coin­cidieron en señalar la ne­cesidad de establcer regu­laciones, sin embargo, se mostraron conscientes de la complejidad de esta tarea.

El exdirector del Instituto Dominicano de Telecomu­nicación, José Rafael Var­gas, participante del panel, también señaló la necesi­dad de la regulación a los suprapoderes alcanzados por las plataformas digi­tales. “Nos preguntamos quién era el dueño de la in­ternet, varios se creían due­ños pero llegaron grandes empresas de la internet”, expuso al señalar los esfuer­zos establecer impuestos.

Concentración.

Arastegui manifestó que es realidad la cam­paña empujada desde el poder para lograr pe­riodistas débiles y poco creíbles, pero que es ne­cesario reconocer que existen medios asocia­dos a los grandes pode­res económicos y políti­cos y una hiperconcen­tración de los medios.

Sostenibilidad .

Otra preocupación planteada por la perio­dista y ejecutiva de Mul­timedios El Caribe, Alba Nelly Familia, fue la sos­tenibilidad de los me­dios. Indicó que hacer buen periodismo tiene un alto costo y que mu­chos sectores cuestionan el pago de publicidad de los organismos guberna­mentales. La comunica­dora se mostró partida­ria de que se otorguen incentivos fiscales para los medios de comuni­cación.