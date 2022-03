Banda ataca a machetazos a sus víctimas en Boca Chica; le mutilan tres dedos a un atleta de campo y pista

Rafael Castro

Boca Chica

Un atleta de campo y pista salvó su vida milagrosamente luego que varios delincuentes lo emboscaran y lo agredieran a machetazos, causando una grave herida en su cabeza y mutilando tres dedos de su mano derecha para robarle un celular, hecho ocurrido en Boca Chica.

Pedro Guzmán, de 54 años de edad, fue atacado cuando se ejercitaba en el sector Los Tanquecitos del referido municipio. Guzmán, quien es un corredor maratonista, salió de su casa a las 7: 15 de la mañana a hacer ejercicio y fue interceptado por sus atacantes porque creían que llevaba un celular consigo. Al no encontrarle el móvil la emprendieron a machetazos.

EL atleta, quien en su última hazaña representó a la República Dominicana en el famoso Maratón del Desierto del Sahara, podría quedar inválido, ya que recibió profundas heridas y lesiones cerebrales.

“Yo pienso que ellos lo que querían era matarme, porque yo le dije que era deportista y que no cargaba dinero ni ningún teléfono celular y sin embargo, la respuesta que recibí fue que me atacaran a machetazos sin compasión”, expresó el deportista.

Aún adolorido por los golpes y las heridas, añadió que no pudo forcejear con sus agresores y que solo metió el brazo derecho para defenderse de que no le “volaran la cabeza”. ” Ellos creyeron que me habían matado y por eso dejaron de darme más machetazos y se fueron y me dejaron en un charco de sangre”, apuntó.

Con respecto a sus agresores, explicó que pertenecen a una peligrosa banda de delincuentes que opera en Boca Chica, atracando a personas humildes y trabajadoras del municipio.

Dijo que su caso no es el único, por lo que se quejó porque la Policía del lugar se hace de la vista gorda ante la situación que se vive con la delincuencia en Boca Chica.

Citó entre otras víctimas a Jesusa Pérez, de 33 años de edad e Isaac Paz, de 25, este último está siendo operado de un brazo que casi le fue desprendido. También a Víctor Piller y Jesús Encarnación, todos con heridas de machete.

Indicó que los dos últimos atacados son empleados del Multimodal Caucedo, que fueron asaltados y heridos cuando se dirigían a su centro de trabajo.

Las acciones violentas de los bandoleros están provocando preocupación y miedo entre los moradores del municipio de Boca Chica.

El joven pedro Guzmán pidió la intervención del director de la Policía Nacional, Mayor Gneral Eduardo Alberto Then, para que disponga de un mayor patrullaje en las calles y avenidas de Boca Chica y sectores aledaños y dé con el paradero de los integrantes de la banda.