Vocero diputados PRM dice que la justicia decidirá rumbo de colegas envueltos en asuntos penales

Santo Domingo, RD

El vocero de los diputados por el Partido Revolucionario Moderno, Julio Fulcar, informó que será la justicia la que debe determinar las sanciones que corresponden aplicar contra los colegas de esa organización que se han visto envueltos en procesos judiciales.

Al ser preguntado sobre el particular, a su llegada al Congreso Nacional, donde participará en la rendición de cuentas del presidente Luis Abinader, Fulcar afirmó que actualmente hay un diputado detenido por las autoridades estadounidenses acusados de narcotráfico, y otros que están siendo señalados, pero que hasta que la justicia no determine su culpabilidad no se puede emitir juicios.

“Hay un diputado detenido y ya la justicia se encargará de demostrar su inocencia o culpabilidad, yo prefiero que sea la justicia que determine, con otros ha habido rumores pero no ha habido una acción oficial que nos diga que ese compañero está involucrado en ese tipo de acción”, indicó el legislador.

Sin embargo, entiende que las figuras públicas reciben muchas llamadas y que se puede dar el caso de que alguien con las que converse pudiera estar involucrado en algún hecho delictivo, pero eso no hace culpable o cómplice a la persona que le hicieron la llamada.

“Porque las figuras públicas, y hasta quienes no son público, hablan con demasiados personas y tú no controla qué está haciendo cada ciudadano que es adulto y está en su momento haciendo uso de sus derechos civiles, no puede negarle el derecho a hablar”, dijo el diputado Julio Fulcar.