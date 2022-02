Teniente Medina: “Convertirme en militar es la mejor decisión de mi vida”

Yasmel Corporán

Santo Domingo, RD

“Cuando la patria llame ahí estaré”. Así se expresa con tan solo 25 años de edad, el joven teniente de corbeta de la Armada Dominicana, Carlos Medina, quien construye una carrera en la milicia tal y como lo soñó desde que era un niño.

Hijo de dos militares del Ejército Nacional, Medina manifestó que en sus memorias de infancia aún tiene presente como sus padres le inculcaron el amor por la guardia y el respeto al uniforme.

El teniente relató que desde pequeño veía con admiración a su papá uniformándose y ante sus ojos eso lo convertía en una especie de héroe.

“Cuando no estaba (su padre), me ponía sus botas y su uniforme aunque me quedaban grandes, yo quería ser como él”, recordó con una sonrisa en el rostro.

Al ser tan pequeño, para él en ese entonces convertirse en militar se sentía como una ilusión infantil. No obstante, conforme pasaron los años y llegó la adolescencia, el sueño de Carlos se fue vislumbrando poco a poco como una meta más madura.

Aunque no ingresó de inmediato a las filas de la Armada, debido a que comenzó a estudiar Derecho en la universidad, cumpliendo la mayoría de edad Medina tomó lo que describe como la “mejor decisión de su vida” y se enlistó en las filas de la institución castrense.

Han pasado casi siete años desde que inició su carrera militar, la que ha podido compaginar con su oficio de abogado. Durante ese tiempo y “sin desfallecer”, Medina se sometió a largos períodos de estudio, entrenamientos y operativos, retos que asumía y aún asume cuando le corresponde con compromiso y vocación.

“Vocación”, esa es la palabra que según el teniente de corbeta “no debe faltar en el oficio militar”.

Medina externó que es ese ingrediente lo que motiva a jóvenes como él a servir en la milicia.

“Ser militar es una vocación y así como yo hay muchos otros jóvenes que están desempeñando un trabajo excepcional en la institución, no solo en la ciudad capital sino también en el interior y en la zona fronteriza y lo hacemos por lealtad a la nación”, expresó.

Según sostuvo, el militar no solo es consciente de la responsabilidad que acarrea su trabajo debido a la formación recibida por sus padres. También se da cuenta del peso de su profesión al salir a las calles y al convivir con la gente, especialmente con los más pequeños.

“Un día estaba en el supermercado y me percaté de que un niño estaba observando curiosamente mi uniforme, cuando por fin se animó a acercarse a mí solo me dijo sin siquiera conocerme que quería ser como yo”, narró.

Esta anécdota le causó mucha impresión y de hecho la describió como “uno de los momentos más satisfactorios de su carrera”.

CRONO

Un gran compromiso Afirma el joven militar que ha asumido una carrera muy “demandante”, pero la satisfacción de servir hace que “todo valga la pena”.

Orgulloso

Dice que ser el militar más jóven de su grupo en graduarse en Derecho Procesal y Constitucional, lo llena de orgullo y satisfacción, lo que agradece a su institución, la Armada Dominicana.