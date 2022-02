Distintas personalidades reaccionan de forma positiva al muro fronterizo en Dajabón

Javier Flores

Dajabon, RD

Alrededor de las 1:30 de la tarde, el presidente Luis Abinader tiene pautado dar el primer picaso simbólico para la construcción del muro fronterizo entre República Dominicana y Haití en la provincia de Dajabon.

Sin embargo, mientras el mandatario llega al pueblo fronterizo desde Punta Cana, dónde tenía otra actividad, ya varias autoridades y personalidades políticas han hecho acto de presencia en el lugar donde será el evento, y al ser abordados por los medios de comunicación dieron su parecer con relación a la construcción de la verja perimetral.

Uno de ellos fue el vicepresidente de la Fuerza Nacional Progresista (FNP), Pelegrín Castillo, quien manifestó la construcción del muro fronterizo en la comunidad de Dajabón, es una muestra de que no hay una solución dominicana a la crisis de Haití.

"Este es un hecho trascendental e histórico que envía un mensaje a la comunidad internacional de que no hay una solución dominicana para la crisis haitiana; esto es una frontera con un estado fallido y esto es un principio para ordenar la frontera, porque un país que no tenga frontera segura no tiene campo seguro. Es un primer paso que tiene que ser seguido por muchos otros para que la isla se estabilice”, manifestó Castillo.

En ese mismo tenor se expresó el presidente del partido País Posible, Milton Morrison, consideró que este muro contribuye a "deslindar" la República Dominicana de Haití.

"De manera muy clara el presidente Luis Abinader ha sido enfático y esa es la posición también de País Posible, de que la comunidad internacional tiene que ayudarlo, países como Estados Unidos, Canadá, Francia; porque el tema haitiano no es un problema Dominicano, no hay una solución dominicana para eso", manifestó Morrison.

El senador por Dajabón, David Sosa agregó que la construcción del muro es un inicio para regular el control de la migración en la zona fronteriza.

"El muro puede ser un inicio para controlar ese desorden; pero también puede ayudar para la protección de los ganados y mejorar el comercio aquí en Dajabón", añadió Sosa.

El pasado viernes, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) presentó un informe que establece que “La violencia continua hundiendo a Haití en la anarquía y dolor”.

La República de Haití se mantiene bajo una crisis sociopolítica desde el mes de julio pasado, cuando se produjo el magnicidio del entonces presidente en turno, Jovenel Moise; desde esa oportunidad, las pandillas se han mantenido controlando ciertos sectores urbanos de ese país.

La extensión de la frontera entre República Dominicana y Haití es de unos 380 kilómetros y, de acuerdo con el anuncio hecho por el mandatario el pasado 27 de febrero de 2021, el muro será doble en los lugares más críticos de la frontera.