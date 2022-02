Fondo evitaría que clínicas cobren a pacientes para internarlos

Wanda Méndez

Santo Domingo, RD

El abogado Enmanuel Esquea Guerrero planteó ayer la creación, por ley, de un fondo de garantía, a fin de resolver el problema causado por el cobro de un anticipo que exigen las clínicas a los pacientes para poder ingresarlos.

Propone que el fondo tenga un tope mínimo de 20 millones de pesos y un máximo de 100 millones, que sería manejado por la Superintendencia de la Seguridad Social, a través de una cuenta que se denominaría fondo de garantía.

Sugirió que ese fondo se nutra del pago de la prima del seguro médico que hacen las empresas, aumentándole el porcentaje que sea necesario mediante un impuesto.

“Que se le añada alguna suma (a la prima) para que pueda constituir un fondo, que este se pueda mantener”, enfatizó.

Explicó que para crear ese fondo de garantía será necesario hacer una pequeña modificación a la ley de la seguridad social. Argumentó que se instituya por una suma determinada, ya que ella misma se va generando, porque al depositar el dinero en una cuenta del Estado, también producirá un interés. Según la propuesta del jurista, cuando el fondo baje del mínimo se comienza a cobrar, pero cuando pase del máximo, se suspende.

“Así la salud se preservaría y las clínicas no perderían”, consideró.

Precisó que se debe usar solo cuando un paciente excede el pago del monto que su seguro médico está llamado a cubrir y no tenga recursos para pagar el servicio en la clínica, tras puntualizar que se debe entender que los centros médicos tienen costos. “Para la clínica activar ese fondo tiene que iniciar un procedimiento de cobro y si eso no funciona, se activa el fondo de garantía, no es automáticamente a todo el mundo, la clínica tiene que hacer un esfuerzo por cobrar y si la persona realmente es insolvente, se activa el fondo de garantía”, explicó.

Indicó que a cada empleador se le cargaría la prima en la factura que se le envía de lo que le corresponde pagar por el seguro médico de sus trabajadores.

“Y se mantiene con un colchón, nunca menos de 20 millones ni más de 100”, recalcó.

Esquea Guerrero hizo la propuesta mediante un twit, y luego la amplió a Listín Diario, en entrevista por teléfono.

“El problema del cobro anticipado en las clínicas, podría eliminarse con la creación de un fondo de garantía que cubriera la diferencia entre la factura y la póliza del seguro”, escribió en su cuenta de Twitter.

Quejas

Decenas de pacientes se han quejado por el depósito que exigen las clínicas previo a brindar atenciones médicas.

Mientras, el presidente de la Asociación Nacional de Clínicas y Hospitales Pri-vados (Andeclip), doc-tor Rafael Mena, explicó que el cobro de un de-pósito para el ingreso en una clínica privada va dirigido a pa-cientes que no están ase-gurados o que la ARS afi-liada no tiene contrato con ese centro de salud.

Mediante resolución, la Silsaril prohibió pagos por concepto de anticipos o depósito como garantía por los servicios de atención médico-qui-rúrgicos, ni que se niegue el servicio por no realizar dicho pago.