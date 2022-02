Comunitarios protestan por instalación de planta de residuos sólidos en Pedro Brand

Nasha Cruz

Santo Domingo, RD

Decenas de ciudadanos se manifiestan este domingo en rechazo a la instalación de una planta de manejo de residuos sólidos en el municipio de Pedro Brand.

Los comunitarios entienden que más que una planta de revalorización de residuos sólidos, en el lugar se instalaría otro vertedero, lejos de eliminar el que ya existe a cielo abierto, y que fue ordenado su cierre.

“Esto va a seguir en pie de lucha, porque no lo vamos a permitir, porque lo que hoy no defendamos mañana lo vamos a sufrir, y nos están engañando con empleos y eso no es así, es contaminación”, dijo Stalin Calcaño al dirigirse a los asistentes a la vigilia.

En la manifestación participan comunitarios de Las Guáyigas, Pedro Brand y La Cuaba, quienes consideran que con la instalación de la planta se les está dañando su entorno. La planta estaría ubicada en las inmediaciones del Club del Indotel y detrás del Merca de Santo Domingo, donde aún no han comenzado a depositar desechos, según pudo constatar un equipo de Listín Diario.

“Hoy está la máxima representación del pueblo, porque un pueblo unido jamás será vencido, todos a esta vigilia, no al vertedero, es imposible que nos dañen nuestro municipio, nuestro ecosistema, nuestro hábitat”, dijo Calcaño.