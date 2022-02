Presidente deja iniciada construcción de Multiuso en Ensanche Isabelita

Jhenery Ramírez

Santo Domingo, RD

El presidente de la República, Luis Abinader, dio este sábado el primer palazo para la construcción de un Multiuso en el Ensanche Isabelita en Santo Domingo Este.

Ángel de la Cruz, presidente de la Comisión de Desarrollo Provincial, destacó que de este municipio surgieron grandes deportistas como el beisbolista Manny Ramírez.

Agregó que invertir en el deporte y la juventud es invertir en la prevención del delito y el fortalecimiento de una mejor sociedad. Dijo que el presidente Abinader también dará el primer palazo de 11 destacamentos policiales.

Asimismo, lamentó que el destacamento de Punta Tordecilla son pedazos de zinc y de madera Plywood.

Se construirán destacamentos también en Maquiteria, los Tres Ojos, en Las Lilas, Cancino Adentro, Hainamosa, Ensanche Ozama, Urbanización Italia, entre otros sectores.

En la actividad, el alcalde de este municipio, Manuel Jimenéz, destacó que Santo Domingo Este es un desafío en República Dominicana por sus deudas sociales y por el espacio que ocupa para un desarrollo sostenible para las comunidades.

Dijo que es un espacio privilegiado porque tiene una ubicación estratégica y porque ha encontrado un presidente doliente con las necesidades de esta urbe que tiene más de 1,200,000 residentes.

“Nuestro desafío es convertirlo en una ciudad y no hemos descansado ni un segundo para lograrlo y lo lograremos porque contamos con una visión compartida de nuestro presidente. Entender a Santo Domingo Este no es fácil. Los presidentes que hemos tenido no lo han entendido”, refirió Jimenéz al decir que este Multiuso que se construirá se convertirá en un espacio de crecimiento, donde se jugará 24 horas, una obra que se necesitaba con urgencia.

En la actividad también estuvieron presentes Geanilda Vásquez, ministra de Estado; la gobernadora de la provincia Santo Domingo, Julia Drullard; el senador de la provincia Santo Domingo, Antonio Taveras Guzmán; así como los diputados Adalgisa Abreu, Kenia Bidó, José Santana y Juan José Rojas, entre otros.