Los combustibles y la cuña del mismo palo

Con Orlan­do Gil, EPD, se podía estar de acuer­do o no, pero había que reconocer la agudeza de sus razonamientos, la perspicacia de su es­tilo y, su acceso a las gargantas profundas de la política nacional, que le permitían, como a los periodistas del ca­so Watergate, tener in­formación de primera mano, de cada peliagu­da coyuntura de la vida nacional.

Una de las expre­siones que usaba con relativa frecuencia es aquella de que: “no hay peor cuña que la del mismo palo”, oportuna a propósito de la situación del Par­tido Revolucionario Moderno, con una de sus figuras emblemá­ticas, el expresidente del Senado ingeniero Ramón Albuquerque asumiendo el rol de opositor interno.

El PRM, que acaba de celebrar, “en olor de santidad”, como di­ría García Márquez, su séptimo cumpleaños, tiene de frente a un po­lítico experimentado y además sabio, que mantiene en sus ma­nos un fuete contra la actual gestión, encabe­zada por figuras que, hasta no hace mucho, eran jerárquicamente sus subalternos en tér­minos políticos y, en el caso del ministro Admi­nistrativo, su pupilo, ya que Paliza, muy joven, se inició en la actividad política como su asis­tente.

Las figuras del PRM han estado sitiadas en estos días por los “sig­nos de los tiempos”, las cap­turas de pantallas y la re­producción de antiguas declaraciones sobre los pre­cios de los combustibles, ca­lificados de abuso, por figu­ras como la senadora Faride Raful y el ministro Paliza en sus declaraciones en el hemiciclo cuando era se­nador, el ministro Ito Biso­no por su famosa fórmula y la primera dama a quien le han recordado su tuit, “hoy dejé mi carro casi a medio tanque”, y al propio presi­dente quien ha dicho que si tuviera un Petrocaribe los combustibles estarían más baratos. Respondida con agudeza por exministros peledeistas y por el ingenie­ro Alburquerque que, como se sabe, tiene maestrías en Energía y Minas.

Ni que decir de cómo les ha enmendado la plana en lo relativo al contrato de fideicomiso de Punta Ca­talina.

Se podrá decir que escri­be con el dolor de no haber sido tomado en cuenta en el gobierno, nadie discute sin embargo sus condiciones profesionales y conocimien­to sobre estos temas.

Días antes el viejo zo­rro, léase aquí como sinóni­mo de viejo sabio, les había ofrecido, “de gratis”, una propuesta que no parece del todo descabellada, aun­que tanto él como quien es­to escribe, tengamos esca­sez de cabellos.

Propuso que en lugar de 94 pesos se reduzca el im­puesto de las gasolinas a 60 y el margen de distribución se reduzca de los 47 pesos por galón actuales, a 30 pe­sos. Afirmando que “no su­birían tanto, hasta baja­rían”.

Su planteamiento es digno de ser tomado en cuenta, ahora que se anuncia que el presiden­te someterá al Congreso la modificación de la Ley de Hidrocarburos.

Si su planteamiento re­sulta útil, en la práctica se­ría un injerto del mismo pa­lo, en lugar de la cuña que hoy parece ser. Al fin y al cabo, de lo que se trata es de resultados que alivien la pesada carga de los ciu­dadanos.