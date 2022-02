Cristo Rey continúa azotado por la delincuencia, pese a Mi País Seguro

Lourdes Aponte

Santo Domingo, RD

Cristo Rey, un barrio al nor­te del Distrito Nacional, fue el primer sector donde ini­ció el Plan Mí País Seguro, de la mano de las autorida­des del Ministerio de Inte­rior y Policía.

Debido a que la comuni­dad de Cristo Rey es impac­tada por hechos delictivos que azotan a sus moradores, munícipes reportan asal­tos a mano armada a plena luz del día, robos en casas y amordazamiento de propie­tarios, así como circulación de sustancias prohibidas y abusos sexuales.

Rafael Rodríguez, quien encabezó una rueda de prensa de los comunitarios y la parroquia San Pablo Apóstol, dijo que “se ha he­cho una campaña en contra de nuestro padre (sacerdo­te de la iglesia) por externar los males que afectan a los residentes”.

Dijo que el padre José Luis Hernández ha sufrido repre­salias por hacerle frente y de­cir lo que ocurre en los alre­dedores de la parroquia y la escuela de su jurisdicción.

El sacerdote Hernández dijo que hay personas del sector que se ven beneficia­das por diferentes institu­ciones del gobierno, de las cuales son asalariados, que suelen convocar a medios de comunicación para decir que las cosas en Cristo Rey van bien, cuando es senci­llamente lo contrario.

“Quienes hacen esas re­uniones y convocan a la prensa están nombrados y con sueldo en el Ministerio de Interior y Policía”, añadió el párroco Hernández.

Denunció también que a los pocos militares que realizan su trabajo de for­ma correcta, los delincuen­tes van o envían un emi­sario al departamento de Asuntos Internos de la Po­licía Nacional, alegando que agentes usan “abuso de fuerza policial”.

Justo en el momento que este periódico tomaba fotos en una calle, un antisocial se acercó al equipo con vo­cablos amenazantes y reali­zando señas indecentes.

El párroco

Según el párroco, el mi­nistro de Interior y Poli­cía, Jesús Vásquez, en va­rias ocasiones lo “ha dejado plantado” y tampoco lo ha incluido en los planes de la comunidad para el Plan Mí País Seguro”.

“El ministro Chu se ha re­ferido a mi persona como alguien ácido, radical y que no veo lo que se hace; aquí le prestamos el espacio para poner una oficina para la re­colección de las armas y de buenas a primeras sin noti­ficarnos porque no las insta­laron, yo presumo que era porque íbamos a estar vigi­lantes, lo que en otros luga­res tal vez no se hacía”, aco­tó Hernández.

Señaló que en vez de realizar críticas a la ligera, el ministro debió acercarse para constatar los temores de los vecinos y escuchar los reclamos de sus líderes comunitarios.

VIOLACIÓN

abuso a niña.

Una pequeña de 11 años hacía su recorrido ha­bitual desde la escue­la hasta su casa, nun­ca imaginó que un des­aprensivo se encargaría de robarle su inocencia de una forma vil e indo­lente, desgarrando las entrañas de su ser. No obstante, a todo el da­ño causado también la secuestró por dos días.