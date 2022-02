Hospitales siguen mostrando bajas en los ingresos

Lourdes Aponte

Santo Domingo, R.D.

En los hospitales Doctor Francisco Moscoso Puello y el Centro Cardio-Neuro-Oftalmológico y Trasplante (Cecanot), se registra una baja en los ingresos.

Por el lado del Moscoso Puello, cuenta en sus instalaciones en el área de Covid-19,con un total de 14 pacientes, los cuales están repartidos con 6 en la Unidad de Cuidados Intensivos, 2 en emergencias y 6 en internamiento general.

Para la doctora Indira Jiménez, los pacientes de más cuidados presentan los siguientes síntomas: "un compromiso pulmonar a más del 90%, requiriendo ventilación mecánica asistida, otras morbilidades y en edades por encima de 70 años", declaró Jiménez.

En Cecanot, hay una persona fallecida, no hay egresos y un ingreso del día de ayer.

Las pruebas PCR

En los centros que se encargan de realizar las pruebas PCR y de Antígenos, se ven desolados, en el caso del ubicado en el Pabellón de la Fama del Deporte, habían algunos padres con sus hijos.

En el caso de Ginett Castro, iba con su vástaga de 5 años a realizarse una prueba porque la maestra de la pequeña se encontraba en estado positivo al Covid-19.

"Yo vine aquí porque es mejor prevenir que lamentar, y vamos a ver cómo anda todo'', aseguró Castro.

La vacunación y los anti-vacunas

En los puntos de Vacúnate RD, se observa una baja visible en comparación con fechas anteriores donde la población se mostraba más dispuesta y atenta a la complementación de sus dosis de rigor.

Con respecto a la extensión del plazo para la aplicación de la tercera vacuna, Indira Jiménez, encargada del área Covid-19 del nosocomio Moscoso Puello, emitió el siguiente mensaje " el gobierno ha sido considerado, las personas casi hay que obligarlos a vacunarse, ya este plazo es prudente, la gente debe inocularse".

La galeno Jiménez calificó como una "irresponsabilidad" que grupos convocarán una "aglomeración" y desinformación de la población.

"Ellos no son las personas indicadas para saber si la vacuna funciona o no, creo que la verdadera muestra la tenemos nosotros, esas son opiniones que no deben ser tomadas a la ligera, la vacuna ha sido efectiva", exclamó Jiménez.

Esto se debe a que en el día de ayer el Movimiento Patria Libre , organizó una caminata en contra de la vacunación a menores de edad.

En la misma línea, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), la supervisora del área la licenciada Arsenia Lugo cuenta que " la vacunación ha sido hoy un poco tímida, han llegado personas pero de forma muy distanciada y no con el gran fervor de semanas atrás".

Agregó que el hecho de que se extendiese el plazo en la vacunación ha causado "rezagamiento" en una parte de la población.

"Aún usted puede ver la muestra de que tenemos poca asistencia, la gente siempre deja las cosas para última hora, es una mayor cantidad de tiempo prioritario que la gente debe comenzar a utilizar", dijo Lugo.

También recalcó que la 3 dosis es la más buscada para la inoculación.