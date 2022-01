Tras 14 días ingresada con Covid, hija se llevó a su madre curada

Helenny Amparo

Santo Domingo, RD.

“A su mamá le van a dar de alta en un rato”, fue la frase de uno de los colaboradores del área de Covid-19 del hospital Francisco Moscoso Puello, que aunque eran las palabras más esperadas por Francia Perdomo, la hija, llegaron como una sorpresa.

Mientras la mayor de tres hermanos conversaba con el equipo de Listín Diario sobre las dificultades y sacrificios que han tenido que enfrentar para asistir diariamente al centro hospitalario durante las últimas dos semanas, la señora recibió la noticia que inmediatamente le produjo una sonrisa que atravesó su mascarilla y se proyectó a través de sus ojos.

“Estos fueron 14 días bien peliaos’, pidiéndole a Dios que tuviera misericordia de mi mamá. Esto es un regalo”, manifestó Francia, al tiempo que expresó que sentía temor por doña Genoveva Cruz, debido a que “la edad no le ayudaba con el Covid”.

“El estar viniendo para acá no es fácil, pero por lo menos se hace la lucha. Mientras la vida esté en el cuerpo uno tiene que hacer el sacrificio para que el ser que uno quiere, viva”, externó Francia.

La también madre detalló que aún no se explican cómo doña Genoveva resultó infectada, pero que ella y sus otros dos hermanos acuden siempre a dar seguimiento.

“Mi hermana viene en la mañana y yo en la tarde cuando salgo del trabajo”, enfatizó.

Sin imaginarse que el domingo se llevaría a su madre de regreso a casa, Francia señaló que la señora de 90 años había evolucionado satisfactoriamente y que ya los doctores le habían externado las posibilidades del alta médica a partir del lunes.

Refugio

Durante las casi cinco horas diarias que ella y su hermano César custodiaban la más mínima noticia sobre doña Genoveva, los hermanos se dedicaban a estudiar y discutir sobre la Biblia.

“Este es el refugio, ¿a quién iremos? si en el único que hay vida es en Dios”, señaló.

Afirmó que desde que llegan se concentran en “escudriñar” en sus biblias.

Cuidado

Por otro lado, César argumentó que no le importa si lo llaman “antisocial”, pero que en la casa no permitirá que se hagan aglomeraciones. “De una vez le voy a decir: no quiero gente aquí”, añadió.

Médicos

Francia agradeció el trabajo de los médicos, y resaltó que “primero Dios y después los médicos que se portaron “muy bien” y fueron “muy atentos”.