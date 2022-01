El autor de Nacho dice educación mejora con capacitación

Santo Domingo, RD

El autor del libro Nacho di­jo que sólo un plan de ca­pacitación de maestros me­jora la educación del país. “Si no se capacita a los maestros se pueden in­vertir los millones de Chanflán y la educación no mejora”, dijo Me­lanio Hernández, au­tor del libro Nacho.

Dado que la educación dominicana en los últi­mos años ha obtenido ba­jas “calificaciones”, donde expertos han considera­do que la mala calidad de la enseñanza es el princi­pal problema del sector, el maestro Hernández, sugiere una mejor pre­paración del recurso hu­mano docente si se quie­re avanzar en esa materia.

“Un plan de capaci­tación de maestros con coraje e inversión, yo lo que creo es que hay que hacer una gran inver­sión en la preparación del recurso docente. Es ahí donde hay que invertir, si no se invierte ahí, pue­den gastar los millones de Chanflán (como la pe­lícula mexicana) y la edu­cación no a va mejorar”.

El veterano maestro, que escribió el libro Nacho de alfabetización, enfatiza en la formación de los educa­dores, a propósito de que desde el 2013, el Ministe­rio de Educación recibe el 4% del Productor Interno Bruto, que para este año le asigna una partida de RD$231,147.7 millones. Su propuesta es directa, sacarle tiempo al año es­colar para la formación de los recursos humanos docentes y en el mejora­miento del maestro actual.

“Es más, valdría la pena dedicar seis meses de clase en un año y seis meses pa­ra capacitar maestros, pro­duciría más, que pasar to­dos esos meses del año impartiendo docencia sin atender al profesor, al re­curso humano docente”, dijo a modo de ejemplo. Para eso se requiere co­raje e inversión, además de involucrar a los pa­dres y a las comunidades. “No solamente es docen­cia. Hay que sacarle tiem­po al año escolar para de­dicárselo a la capacitación del profesor, eso vale la pe­na. Pero con coraje. O sea, un plan de capacitación de maestros de verdad”.

Plantea darle un mejor uso educativo a la tecnología Don Melanio no se des­monta del tren que lleva los procesos de avance de la educación dominicana, y reconoce que en Repú­blica Dominicana se puede hacer mejor uso de la tec­nología para la enseñanza. “La tecnología es bue­na, pero no está siendo bien en la educación. Hay que plantearse la posibi­lidad de ampliar y mejo­rar el uso de la tecnología en favor de la educación del país. Darle un uso real, educativo a la tecnología”, sobre todo en pandemia. Entiende que la tecno­logía está planeando una nueva realidad que hay que tomarla en cuenta y el sistema educativo no pue­de estar de espalda a eso. “Porque va a producir ciu­dadanos inadaptados, aun­que se está promoviendo mucho el uso de la tec­nología de la educación”.

El autor del libro de al­fabetización más usado por los dominicanos, re­conoce que la tecnolo­gía (los teléfonos y las computadoras), ha sa­cado de circulación to­dos los mecanismos que tenía la sociedad como motivación para escri­bir, al referir que ya ca­si nadie escribe a manos. “Y creo que la tecnolo­gía se ha impuesto y hay que obedecerla, usted no puede pelearse con la tecnología, sino ver có­mo la aprovecha en be­neficio de la educación”.

Esa tecnología es la que ha sacado los textos de su pequeña librería en Vi­lla Altagracia, pues ya la gente lee en el ordena­dor electrónico o el te­léfono y eso está bien. Dice que hasta los resú­menes que entregan los estudiantes a los maestros los hacen en los teléfonos y computadoras.

¿Cómo escribió Nacho?

“No es una inspiración, son circunstancias; las co­sas suceden por alguna razón, no solo de manera espontánea, sino que al­go lo motiva”, así el maes­tro Melanio Hernández narrar cómo escribió el li­bro Nacho, con el que ge­neraciones de dominica­nos aprendieron a leer y a escribir. La motivación de este libro fue buscar el equilibrio entre el mé­todo global avanzado de alfabetización “del todo hacia las partes” y del silá­bico, uno que estaba sien­do abolido, que fuera en­tendible para los maestros y que resultó ser auxiliar dentro y fuera de las aulas por los casi 48 años que tiene Nacho.

AÑOS

Aportes.

Educador desde los 21 años, en la época de la tiranía, hasta sus 87 años, que cumplirá el próximo 20 de febrero, don Melanio ha hecho grandes aportes a la educación primaria y universitaria, y sigue con propuestas transformadoras.

LABOR

Librero.

Detrás del mostrador de su pequeña librería, que ya tiene 40 años, en Villa Altagracia, cuenta que, en 1963, al asumir el poder el presidente Juan Bosch, que instauró la democracia, tras los 30 años de dictadura de Rafael Leonidas Trujillo, abrigó la educación como baluarte para la transformación que requería la sociedad.