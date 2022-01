Ortiz Bosch sobre el 50+1: Mis ideas no reforman la Constitución

Santo Domingo, RD

Aunque todavía faltan más de dos años para las elecciones, ya más de uno de los actores en el sistema hace referencia a uno de los temas que ha traído más de una controversia en estos procesos: el 50+1, el porcentaje necesario para lograr la Presidencia de la República, lo cual quedó instaurado en la Constitución de la República.

No es la primera vez que este porcentaje se trae a colación en procesos electorales, con el fin de que sea disminuido. Ahora volvió a aflorar.

El tema volvió a colocarse en el tapete por parte de una de las protagonistas que vivió ese proceso cuando el porcentaje quedó establecido en la Constitución de 1994, Milagros Ortiz Bosch.

La actual directora general de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) dijo que el 50+1 para las elecciones “distorsiona la democracia y crea corrupción”, declaraciones que han provocado la reacción de varios actores del sistema, incluyendo al propio Presidente, Luis Abinader, quien dijo que no permitirá que la Constitución de la República sea modificada para fines electorales.

Al responder las críticas a sus declaraciones, la funcionaria fue clara en señalar que aunque ella plantee sus ideas éstas no reforman la Constitución.

“Yo conozco el origen del 50 + 1, lo sufrí, lo usé, fui parte de eso; la señora Rosario Espinal acaba de hacer su historia, pero yo no me refiero a eso, yo creo en las alianzas, la alarma es innecesaria, ellos saben, todos los que están opinando saben que eso está en la Constitución de la República y que una advertencia nuestra no reforma la Constitución”, dijo.

entiende que, creyendo en las alianzas, hay que ver los resultados del 50 +1, si el reparto de posiciones hizo más fuerte y mejor el servicio público, y preguntarse qué pasó con la Oficina Nacional de Derecho de Autor (ONDA), la Cancillería e INESPRE; “algunas habrán sido formidables o graciosas. Entonces son los resultados los que hay que medir”, indicó la directora de la DIGEIG.

Resaltó que si esos son resultados negativos hay que revisarlos, con tranquilidad, para que las alianzas fortalezcan el funcionamiento de lo público. “Mi partido no está en eso, pero yo tengo la obligación de decirlo cada día y en cada oportunidad. No estamos aquí para perseguir. Estamos aquí para prevenir el futuro y crear transparencia”, enfatizó.

Lo que dio origen al debate

“El 50+1 para las elecciones distorsiona también la democracia y crea corrupción, el más uno, que primero se hizo contra Balaguer, y a lo mejor nosotros también participamos en eso; y para conseguir el uno que hacía falta se hizo un repartimiento, y ese más uno se convirtió en una distorsión, de corrupción de nuestra democracia; si esas cosas no se cambian por lo siguiente, una distancia entre el primero y el segundo, y seguimos premiando al que el pueblo rechaza, sale premiado, porque ese más uno, puede tener cinco votos y sale premiado…”, dijo Ortiz Bosch al ser entrevistada en el programa El Despertador el pasado tres de enero de este año.