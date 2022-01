Sobre catedráticos y catedráticas

Arturo Pérez Reverte

TOMADO DE ZENDA LIBROS

Madrid, España

En este país donde todo disparate tie­ne su asiento y cada tonto su momento, hay semanas en las que te dan el trabajo hecho; mo­mentos en los que bastan un lá­piz para subrayar o un marcador fosforito para que el artículo se escriba solo, con más elocuencia de la que uno mismo podría po­nerle. Y éste es uno de esos artí­culos. No pretendo que lo lean, claro. Bastará con que lo miren. Por encima.

«Boletín oficial de la Región de Murcia. Viernes 29 de abril de 2016. Consejería de Educación y Universidades.

Resolución R-323/16 del Rec­torado de la U. P. de Cartagena, por la que se convoca concurso de acceso al Cuerpo de Catedrá­ticos y Catedráticas de Universi­dad (…)

Este Rectorado resuelve con­vocar el correspondiente con­curso de acceso, por el sistema de promoción interna, al Cuerpo de Catedráticos y catedráticas de Universidad de las plazas que se detallan en el anexo I (…)

Requisitos de los candidatos y candidatas.

2.1.- Requisitos generales co­munes.

a. Poseer la nacionalidad espa­ñola, o la nacionalidad de alguno de los demás estados miembros de la Unión Europea.

También podrán participar, cualquiera que sea su nacionali­dad, el/la cónyuge de los españo­les y españolas y de los (?) nacio­nales de otros estados miembros de la UE, siempre que no es­tén separados o separadas de derecho y sus descendientes y los (?) de su cónyuge, siempre que no estén separados o separa­das de derecho, sean menores de veintiún años o mayores de dicha edad que vivan a sus expensas.

Igualmente podrán participar las personas incluidas en el ám­bito de aplicación de los Tratados internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España en los que sea de aplica­ción la libre circulación de trabaja­dores (?), en los términos definidos por la legislación de la Unión Euro­pea.

Por último, podrán partici­par los/las aspirantes de naciona­lidad extranjera no comunitaria cuando en el Estado de su nacio­nalidad se reconozca a los españo­les y españolas aptitud legal para ocupar en la docencia universita­ria posiciones análogas a las de los funcionarios y funcionarias de los cuerpos docentes universitarios es­pañoles.

b. Tener cumplidos dieciséis años y no haber alcanzado la edad de jubilación.

c. No haber sido separado o se­parada, mediante expediente dis­ciplinario, del servicio de cual­quiera de las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado o inhabilitada para el desempeño de las funciones públicas. En el caso de los (?) aspirantes que no osten­ten la nacionalidad española, debe­rán acreditar, igualmente, no estar sometidos o sometidas a sanción disciplinaria o condena penal que impida, en su Estado, el acceso a la función pública.

d. No padecer enfermedad ni es­tar afectado o afectada por limita­ción física o psíquica incompatible con el desempeño de las funciones correspondientes a los Cuerpos Do­centes Universitarios.

e. Poseer un conocimiento ade­cuado del idioma español para el desempeño de la labor docente e investigadora asignada; en su caso, se podrá exigir la supera­ción de una prueba que lo acre­dite.Quedarán eximidos o eximi­das de realizar la prueba quienes estén en posesión del diploma de español como lengua extranjera (nivel B2 o C2) regulado por el Real Decreto 1137/2002, de 31 octubre, o del certificado de nivel avanzado o equivalente en espa­ñol para extranjeros (?), expedi­do por la administración educati­va competente.

f. Haber abonado los derechos de examen establecidos en la pre­sente convocatoria o acreditar la exención del pago o bonificación.

2.2.- Requisitos específicos:

a. Ser funcionario o funcionaria del Cuerpo de Profesores y Profe­soras Titulares de Universidad o de la Escala de Investigadores e Inves­tigadoras Científicas (?) de los Or­ganismos Públicos de Investigación y haber prestado, como mínimo, dos años de servicios efectivos ba­jo esta condición.

b. Estar acreditado o acredita­da para el cuerpo docente de ca­tedráticos y catedráticas de Uni­versidad. Se considera que posee la acreditación regulada en el Real Decreto 132/2007, de 5 oc­tubre, el profesorado habilita­do conforme a lo establecido en el Real Decreto 774/2002, de 26 de julio, por el que se regula, etc, etc».

En fin. Les ahorro el resto del decreto; que sigue, hasta el final, del mismo tenor y tenora. Y es que, como dijo no recuerdo quién –o quizá fui yo mismo quien lo di­jo– una ardilla podría cruzar Es­paña saltando de gilipollas en gi­lipollas, sin tocar el suelo.