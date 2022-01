Abinader emprende ruta reeleccionista

Manuel Figueroa

Santo Domingo, RD

El presidente Luis Abinader emprendió la ruta reeleccionista que transitaron los últimos cuatro mandatarios que le antecedieron, mientras su partido va quedando con el paso del tiempo sin una nueva carta de triunfo para las elecciones de 2024.

Contrario a sus dos más aguerridos opositores, el gobernante Partido Revolucionario Moderno (PRM) continúa sin diseñar a 29 meses de los comicios una estrategia para promover potenciales candidatos presidenciales capaces de rivalizar con la avasallante agenda oficial de Abinader.

En el PRM se atribuye, independientemente del anunciado retiro del expresidente Hipólito Mejía, aspiraciones presidenciales del ministro de Turismo, David Collado; el exsenador Ramón Alburquerque, y el exconsultor jurídico del Poder Ejecutivo, Guido Gómez Mazara.

También la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía; el director del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa), Wellington Arnaud; el ministro de Educación, Roberto Fulcar, y el senador de la provincia Santo Domingo, Antonio Taveras.

No obstante, todos los caminos parecen conducir hacia la figura del presidente Abinader, quien derrotó en primera vuelta al Partido de la Liberación Dominicana (PLD) con un 52.52% en las elecciones de 2020 y desde entonces no ha cedido espacios significativos a sus críticos en medio de la crisis provocada por la pandemia del Covid-19.

Oposición al ataque

La dirigencia opositora ha seleccionado desde ya al presidente Abinader como su rival a enfrentar en las próximas elecciones, apuntando todos los dardos hacia su gestión de gobierno. Esto envía una señal inequívoca de que en el PRM no hay nadie más de quién preocuparse.

Así lo evidencian los cinco precandidatos presidenciales seleccionados hasta ahora por el PLD. Margarita Cedeño, Abel Martínez y Francisco Domínguez Brito, con ataques de mayor dimensión, y Maritza Hernández y Karen Ricardo con posiciones más discretas.

En el otro litoral de constantes cuestionamientos a la gestión de Abinader se ubica el expresidente Leonel Fernández (1996-2000, 2004-2008 y 2008-2012). Fernández fue candidato presidencial otra vez en el 2020, ahora con su nuevo partido Fuerza del Pueblo, tras la división del PLD. Y nadie duda que el país lo verá nuevamente como candidato en 2024 con un real potencial.

Las críticas al gobierno también la encontramos de manera esporádica en los litorales de los partidos Revolucionario Dominicano (PRD), liderado por Miguel Vargas, de donde surgió el PRM tras la división de 2014, así como Alianza País, de Guillermo Moreno.

La reelección

El presidente Abinader no ha descartado su repostulación. Al contrario, el 22 de septiembre del año pasado afirmó que no sería hipócrita como muchas veces se ha hecho, de expresar que no va a una reelección, y en cambio pospuso analizarlo en un plazo de año y medio.

Además el jefe de Estado ordenó a su partido no tocar el tema por dos años, cuando en abril de 2021 se activó internamente un aguerrido movimiento reeleccionista. Sin embargo, ocho meses después, el propio PRM daría luz verde a la reelección, adaptando sus estatutos a la Constitución de la República. La actitud asumida por Abinader en el caso contiene tonalidades similares respecto a lo extemporáneo del tema planteado por los expresidentes Joaquín Balaguer, en sus 22 años de gobierno; Leonel Fernández, en sus doce años; Hipólito Mejía, en sus cuatro años, y Danilo Medina, en sus ocho años.

En su momento todos invocaron el argumento de que se encontraban concentrados en las labores de Estado, para solucionar los problemas más acuciantes de la población. Pero ni Balaguer ni Leonel ni Hipólito ni Danilo, y ahora Abinader, han podido impedir que se levanten los cartelones y consignas pidiendo cuatro años más.

Además, Abinader replica desde el Ejecutivo un modelo de sobreexposición en toda suerte de actos gubernamentales, lo cual ha sido cuestionado en los mandatos anteriores, salvando la diferencia de que oficialmente no estamos en campaña electoral.

Reglamentaciones

Cuando el liderazgo de los principales partidos inició una febril precampaña a destiempo, la Junta Central Electoral se vio precisada a emitir la resolución 28/2021 el 29 de septiembre pasado, advirtiendo los límites que establece la Ley 33-18 de Partidos Políticos, que en ningún caso se aplica a las ojerizas que provocan las actividades oficiales encabezadas por un presidente de la República con ribetes continuistas.

Conforme a esta ley las actividades proselitistas internas deben iniciarse en julio de 2023, por lo que la resolución dispone que durante el período previo a la precampaña, los aspirantes a precandidaturas podrán celebrar reuniones a lo interno de los locales de sus partidos, en lugares cerrados y áreas restringidas donde no se obstaculice el libre tránsito ni se interrumpan las actividades que habitualmente realiza la ciudadanía.

Dos períodos y nunca más

Según artículo 124 de la Constitución de la República votada y proclamada el 13 de junio de 2015, sobre la elección presidencial, el Poder Ejecutivo lo ejerce el Presidente o la Presidenta de la República, quien será elegido o elegida cada cuatro años por voto directo.

El Presidente o la Presidenta de la República podrá optar por un segundo período constitucional consecutivo y no podrá postularse jamás al mismo cargo ni a la Vicepresidencia de la República.

Trayectoria de Luis Abinader

El presidente Luis Abinader fue candidato vicepresidencial acompañando a Hipólito Mejía en la boleta electoral del PRD derrotada en 2012. Luego le ganó a Hipólito Mejía la convención interna del nuevo PRM en 2015 y fue el candidato presidencial derrotado en las elecciones de 2016, llevando como compañera de boleta a Carolina Mejía. Volvió a ganar a Hipólito en la convención del PRM en 2019 y ganó la presidencia de la República en primera vuelta, con Raquel Peña como compañera de boleta.