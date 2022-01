Una semana sin señales de “Ángel el abusador”

Javier Flores

Santo Domingo, RD

Justo la primera madrugada del año, circuló en las redes sociales un video que muestra a un hombre golpeando a una mujer, hasta provocarle una fuerte caída que la dejó tendida, boca abajo, sobre el pavimento.

En el audiovisual se observa a Santa Arias, quien viajaba en una pasola gris, acercándose a la mujer que iba a bordo, junto al agresor, de una yipeta blanca, en lo que a inicio pareció ser un accidente de tránsito que habría provocado el incidente que la dejó inconsciente en la calle.

Agresión anterior

Pero Arias luego reveló que pocos antes de empezar a rodar la grabación del caso, ya el hombre le había propinado varias bofetadas. Ahora, nuevas imágenes de cámaras de seguridad han sido reveladas, con el momento de la colision de tránsito que dio origen al caso. En el video se observa como el hombre agrede varias veces a la mujer, mientras una mujer que le acompañaba intenta evitarlo, pero éste no hizo caso.

Según explicó la víctima, ella fue interceptada por su agresor, que conducía la yipeta, quien la chocó y después salió de la unidad, y la golpeó, porque, presuntamente, esta le rozó el aparato con la pasola.

Habla la Policía

“El director general de la Policía, mayor general Eduardo Alberto Then, instruyó a equipos de investigadores localizar y arrestar al hombre que agredió en Baní, Peravia, a una mujer y la dejó tirada en la calle. Advierte nada justifica una agresión de esa magnitud y menos contra una dama”, publicó el vocero del cuerpo del orden, Diego Pesqueira, a través de su cuenta de Twitter, tras ocurrir el incidente.

Desde entonces, las autoridades activaron la búsqueda y captura de quien fue identificado como Alexis Villalona y, justo al día siguiente, allanaron su vivienda, donde encontraron varios cuchillos “tipo rambo”, y una especie de manopla dentro de una gaveta, en una de las habitaciones.

Allanamientos

También fue allanada la casa de la madre del agresor, Villalona, Porfiria Villalona, en búsqueda de más información, pero no se ofrecieron detalles de los hallazgos; varios días después, la señora Porfiria, le solicitó a su hijo que se entregue.

“Yo no he dormido más nunca desde que pasó eso. Esta es la hora que no he desayunado todavía (a la 1:40 de la tarde) … Yo le pido a él que si nos está escuchando, por amor a Dios… señor tócalo donde quiera que esté, tócalo señor porque yo no sé dónde está, Dios sí sabe dónde está, Dios lo va a tocar”, dijo la señora la tarde del pasado martes en el programa Show del Mediodía.

Ese mismo día, el fiscal titular de Peravia, Ángel Darío Tejeda Fabal, dijo que Villalona podría ser condenado de uno a cinco años de carcel.

JUSTICIA

Sigue espera por su entrega

Alegatos.

Por su prte, una hermana de Ángel defendió a su pariente a quien calificó como una persona “depresiva” , con dos operaciones en la columna.

“Mi hermano es una persona operada dos veces, es una persona depresiva, así que vamos a bajarle tres rayas para no subirle a cuatro”, fue lo dicho por la hermana del agresor tras ser entrevistada por Informativos Teleantillas.

Sin embargo, a una semana de cumplirse el hecho, Villalona sigue sin aparecer y la Policía Nacional se mantiene sin conocer de su paradero, lo cual ha generado indignación de parte de los ciudadanos en las redes sociales.