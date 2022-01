Ómicron en el país: Un problema de biología, matemática, Salud Pública y economía

Willians De Jesús Salvador y Galileo Violini

Santo Domingo, RD

En los últimos días, el número de contagios de Covid-19 ha crecido de manera considerable en todo el mundo, y también en muchos países de América Latina, entre los cuales la República Dominicana. La causa de este crecimiento ha sido la difusión de la variante Ómicron del virus descubierta a finales de noviembre y caracterizada por una elevada transmisibilidad.

Si se lee la prensa dominicana de hace unas semanas, se notará que se subrayaba la ausencia de esta variante en el país y que la variante dominante era la Delta. Las dos variantes tienen diferente letalidad. La de la Ómicron es casi nula, poco más de 100 casos entre los 440000 identificados con los análisis biológicos más avanzados y disponibles en pocos laboratorios (https://newsnodes.com/omicron_tracker). Por esta razón, la estabilidad del dato de los fallecimientos durante el último mes permite excluir que el crecimiento importante de los últimos días se deba a casos Delta y sugiere que más bien refleja el desarrollo de la difusión de la variante Ómicron.

Independientemente de los métodos biológicos, accesibles a pocos laboratorios, y se puede observar que solamente uno de los 440000 casos citados ha sido detectado en nuestro país, un método no-biológico mutuado de la física, ha sido propuesto por uno de los autores (GV) para estimar la incidencia relativa de las dos variantes. Consiste en estimar los casos ómicron restando del total el fondo extrapolado de casos delta. Este método ha sido aplicado para analizar la difusión de la Ómicron en Italia y Argentina, país suramericano donde más violento ha sido el crecimiento de los contagios en las últimas tres semanas.

Este método de análisis aplicado a nuestro país, globalmente y en diez provincias de mayor contagio, da una indicación de una dominancia de la Ómicron, posiblemente del orden del 80%, en particular en el DN, Santo Domingo, Santiago y tal vez Hato Mayor.

Sin embargo, los datos están muy lejos de la fiabilidad de los que se ha podido analizar con los casos italiano y argentino. En Argentina el número de pruebas realizadas es igual a casi el 60 % de la población, solamente un cuarto en proporción a las de Italia, pero más del doble que en República Dominicana (25 %), y cómo esta diferencia influye en la comprensión de la situación no es solamente un problema de matemática.

Si las pruebas son pocas, la interpretación de sus resultados es afectada, por un lado, porque inevitablemente habrá un exceso de personas que las toma por tener síntomas o por seguimiento de contacto, y por otra parte porque habrá quienes las necesitan para poder viajar.

No cabe duda de que poco más de 100,000 pruebas en el último mes son inadecuadas para tener una idea precisa del desarrollo de la pandemia en el país, en particular en esta fase de rápido desarrollo, así que el resultado citado no pasa de ser una indicación cualitativa.

Hemos leído en el Listín Diario, redacción digital: Estos son los hospitales donde se realizan pruebas de Covid-19 gratis | Listín Diario (listindiario.com) Que el Ministerio de Salud Pública (MSP) habilitó 23 hospitales del Gran Santo Domingo para realizar tomas de muestras gratuititas para detectar el Covid-19 a los ciudadanos, sin dudas esto ayuda a aproximarnos a la realidad de las dimensiones de esta Quinta Ola, será conveniente que esta medida se extienda a las principales provincias del país.

Es cierto que el nivel de ocupación hospitalaria y de los cuidados intensivos no es preocupante, pero este tema es uno de los que más preocupa en perspectiva la OMS, ya que una explosión de contagios podría modificar la percepción de levedad de esta variante, en particular entre los no vacunados, que en República Dominicana siguen siendo un porcentaje relativamente alto.

Esto plantea dos problemas importantes: uno en salud pública, ¿el beneficio adicional de la cuarta dosis es comparable al beneficio de usar esas dosis en las cohortes de los no vacunados o de los vacunados con una o dos dosis? Y aun asumiendo que sí, ¿cuáles son las prioridades al respecto? Otro más en general, ¿está el país preparado a una posible emergencia por la Ómicron?, en particular en sectores muy vulnerables como el de salud? ¿Qué pasaría si una crisis como la del transporte aéreo de los últimos días afectara el sistema sanitario del país?

Estos problemas son urgentes ahora, porque a mediano plazo hay razones de optimismo, como recalcó en su mensaje esperanzador de fin de año el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ya que es muy posible que esta variante permita consolidar una situación endémica muy diferente de lo que ha ocurrido en los últimos dos años.

Pero, si persiste la inequidad sanitaria que ha probablemente favorecido la aparición de la nueva variante, con un continente africano de 1,300 millones de personas, y solo alrededor del 7% vacunados, y países con menos de un 1% de vacunados, el riesgo de que la experiencia de la Ómicron se repita existe. Y este riesgo no puede no preocupar a Republica Dominicana por la situación análoga de nuestro vecino en la isla.

Y muy probablemente serían variantes con alta tasa de infectados como la ómicron que someterían a dura prueba el sistema sanitario global, impactando por sus bajas a nivel laboral, y repercutiendo en la economía global.

¿Será que la élite de los países más fuertes económicamente entenderá, por la lección de la Ómicron, que no cumplir con el compromiso de no dejar a nadie atrás conlleva un costo también para ellos?