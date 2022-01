Experto advierte sobre efectos automedicación

Doris Pantaleón

Santo Domingo, RD

El contagio simultáneo de dos o más virus en un paciente o coinfección, sobre todo en temporada como la actual de alta presencia de influenza y Covid-19, puede ocurrir con frecuencia sin necesidad de crear preocupación, porque ello no implica mayor gravedad en la condición de salud del paciente.

Así lo asegura el infectólogo José Brea del Castillo, al señalar que el término “flurona”, utilizado en Israel al detectar un caso de doble infección de los virus del Covid-19 y gripe, no existe en salud y, por lo tanto, lo que hace es que lleva una intranquilidad innecesaria a la población.

“Las coinfecciones siempre han existido, durante todo el año pasado, desde marzo del año pasado se ha visto que un paciente puede tener Covid-19 con influenza, con parainfluenza, con dengue, con sincitial respiratorio o cualquier otro virus, por lo que no es nada nuevo”, señaló el especialista.

El doctor Del Castillo dijo que se han visto paciente que tienen infección añadida hasta con dos y tres virus a la vez; pero que lo importante es que hasta el momento no se ha demostrado, que con la coinfección de Covid-19 e influenza al paciente le vaya peor.

“Vemos esos casos en el hemisferio Norte en la época que más influenza hay y es en este momento estacional”, señaló el infectólogo pediátrico, especialista en vacunas.

Dijo que es innegable que la variante ómicron tiene mayor capacidad de contagio, incluyendo a las personas vacunadas, y que su alta incidencia en el país está vinculado a factores como las fiestas navideñas y actividades familiares, y a que hay una disminución de la protección de la última vacuna colocada en aquellos que tuvieron dos dosis.

No automedicarse

Asimismo, ante la alta demanda de medicamentos sobre todo antigripales que registran las farmacias de parte de la población dominicana, el especialista de la infectología recomendó a la población no automedicarse y recordó que no existen medicamentos específicos contra el Covid-19.

Señaló que la automedicación puede producir daños a la salud de las personas, porque cada organismo funciona diferente, por lo que los tratamientos son individuales, ya que no es lo mismo el manejo que conlleva una persona asmática, una hipertensa, con obesidad, diabética o que tenga cirugía de corazón, que tenga dos o tres vacunas.

Contra el Covid

Dijo que es importante tomar en cuenta que las personas buscan equivocadamente medicamentos para el manejo del Covid-19, para lo cual hay una serie de tratamientos que solamente se colocan cuando el paciente está hospitalizado y otros cuando el paciente tiene una situación de dificultad respiratoria, como falta de oxígeno, y otros cuando está intubado en cuidados intensivos.

“No importa la cantidad de medicamentos que usted tome, eso no va a variar la evolución del Covid-19, no va a prevenir, ni evitar complicaciones mayores, los medicamentos deben ser indicados por los médicos en su momento preciso y personalizando cada receta”, dijo.

Señaló que hay dos medicamentos en uso de emergencia para Covid-19, pero deben ser indicados por un médico que conozca su manejo.

Dijo que es importante que no se dé medicamentos a niños y adolescentes, pero eso puede llevarle a mayor complicación.

ORIENTACIÓN

Procesos respiratorios

Problemas.

Infectólogo recomienda a la población evitar la automedicación ante alta incidencia de procesos respiratorios.

“Rechazamos la automedicación, porque a la larga traen más problemas que soluciones, por mucho”, dijo.