Caos y quejas en puntos de diagnósticos

Nasha Cruz

Santo Domingo, RD

Caos y desesperación fue lo que se vivió ayer en los laboratorios clínicos y centros de pruebas Covid gratuito del Distrito Nacional, a raíz de la gran aglomeración de personas en busca de hacerse una PCR o una prueba de antígeno.

Aunque los motivos varían entre personas; desde viajes hasta descartar positividad, todas deben pasar por el mismo proceso de turno, registro, toma de prueba y espera de resultados.

En el boletín del Ministerio de Salud Pública del domingo, se observó un considerable aumento de muestras procesadas, alcanzando la cantidad de 10,672, de las cuales 5,738 fueron PCR y 4,934, pruebas antigénicas.

Mientras que, los casos positivos de la enfermedad, fueron reportados un total de 2,026 casos nuevos, de los cuales 786 fueron en el Distrito Nacional y 599 en la provincia Santo Domingo.

Centro Olímpico

Ciudadanos que asistieron a los pabellones de la Fama y de Esgrima del Centro Olímpico, expresaron sus quejas por el “desorden” que había en estos centros de toma de prueba, en los cuales tuvieron que esperar más de cuatro horas para ser atendidos.

“No hay organización para nada, nosotros estamos aquí desde las 7:30 de la mañana, se suponía que abrirían a las 8:00, abrieron a las 9:00. Somos alrededor de 500 personas y van por el 73, todo el que entre ahí va a dar positivo, por lógica”, dijo Andrés Soto, quejándose de la improvisación y señalando que el pabellón de Esgrima es un lugar “cerrado y con poca ventilación”.

Asimismo, una señora que se identificó solo como Margarita, señaló estar sorprendida con la “mala organización” de las tomas de PCR y antígeno, en un lugar donde no “encuentran qué hacer con nosotros” y “no se ponen de acuerdo en nada”, esto en referencia al continuo movimiento de masas de un pabellón al otro. “Yo creo que el Ministerio (de Salud) debió estar mejor organizado, ha sido un desorden, aquí estamos en el pabellón, tenemos cinco horas y no encuentran qué hacer con nosotros, nos sacan del aire libre y nos amontonan en un área cerrada, no se ponen de acuerdo en nada”, expresó Margarita, visiblemente molesta.

VACUNACIÓN

Vacíos.

Mientras centros de prueba Covid se encontraban aglomerados, los locales de vacunación estaban prácticamente vacíos. Nueva vez se pudo apreciar la baja asistencia a los centros de vacunación, a pesar de las medidas anunciadas el pasado 27 de diciembre 2021.