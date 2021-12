Turismo de Salud en República Dominicana

Amado Alejandro Báez

Santo Domingo, RD

Celebramos el decreto 787-21 del presidente Luis Abinader, instruyendo a los ministerios de Salud Pública y Turismo la elaborar políticas y estrategias tendentes al desarrollo sostenible en este renglón. Desde el Clúster de Salud de Santo Domingo tenemos casi una década promoviendo la imperativa de un turismo medico dominicano centrado en la calidad y los mejores resultados y nos tomamos tiempo en establecer la recomendación de una plataforma competitiva dominicana para turismo de salud basada en el concepto económico de valor.

El turismo médico es una forma de turismo de salud que describe el viaje de personas a otro país con el fin de obtener tratamientos médicos. La calidad ha sido la fuerza impulsora tradicional de la MT, por lo que las personas viajarán desde áreas menos desarrolladas a centros médicos en países altamente desarrollados para recibir atención que no estaba disponible en sus propias comunidades. Sin embargo, la tendencia reciente sobre todo en RD es que las personas viajan para recibir tratamientos médicos por razones de reducción de costos. Esto crea una preocupación importante por la calidad de la atención que se brinda, y la naturaleza global de este mercado crea un gran desafío con respecto al establecimiento de estándares transparentes y medibles que brinden seguridad a los pacientes ya que en salud lo barato puede salir muy caro.

Acerca de la prestación de servicios de salud basados ??en el valor “la única forma de reformar verdaderamente la atención médica es reformar la naturaleza de la competencia en sí misma”. - Michael E. Porter, ‘Redefiniendo el cuidado de la salud: Creando competencia basada en el valor en los resultados’

El valor debería definir el marco para la evaluación del desempeño en el turismo médico. Lograr un alto valor para los pacientes debe convertirse en el objetivo general de la industria, cuyo valor se define como los resultados de salud logrados por dólar gastado. Este objetivo es lo que le importa a los pacientes y une los intereses de todos los actores. Si el valor mejora, los pacientes, los pagadores y los proveedores se benefician. La medición rigurosa y disciplinada y la mejora del valor es la mejor manera de evaluar la atención estandarizada a través de las fronteras geográficas.

El valor es la verdadera medida de la eficiencia del sistema, cuando el valor mejora, los pacientes, los pagadores, los proveedores y los proveedores pueden beneficiarse. Por lo tanto, al aumentar el valor, la sostenibilidad económica y los estándares generales de calidad del sistema de salud, a su vez, también aumentarán. La reducción de costos sin tener en cuenta los resultados es peligrosa y contraproducente, y conduce a falsos “ahorros” y límites a la atención eficaz.

Para mejorar la atención médica en el mercado del turismo médico, se debe lograr la estandarización, métricas de calidad claras y un marco para la competencia de suma positiva.

Proponemos una reorientación en torno al valor del paciente, de esta manera, se desarrollará un sistema que entregue mejoras sostenidas en calidad y eficiencia; esto, a su vez, da como resultado un marco de competencia de suma positiva.

El valor siempre debe basarse en el paciente y, en un sistema de atención médica que funcione bien, los beneficios para el paciente deben definir recompensas para todos los participantes en el proceso. Dado que el valor depende de los resultados, no de los insumos, el valor de la atención médica se mide por los resultados logrados, no por el volumen de servicios prestados. Cambiar el enfoque del volumen al valor es un desafío central. El valor no se mide por el proceso de atención ofrecido; La medición y mejora de procesos son tácticas importantes, pero no deben sustituir la medición de resultados y costos.

Una iniciativa dominicana de evaluación comparativa basada en valor

Debemos comprender que la naturaleza global del turismo médico puede dar lugar a variaciones importantes y, a menudo, peligrosas en el sistema, la práctica y la calidad de la atención. Por lo tanto, se presenta un imperativo para crear estándares de atención que permitan a los pacientes y contribuyentes tomar decisiones informadas sobre los costos, la calidad de la atención y los resultados. Proponemos desarrollar el marco para una plataforma de incentivos y evaluaciones comparativas basada en valores con datos de acceso abierto que puedan servir como fuerza del sistema para mejorar la competitividad y permitir que las personas tomen decisiones informadas y transparentes sobre su proceso de atención.

El programa utilizará un conjunto de datos de calidad establecidos por expertos integrados con los costos de procedimiento / intervención y hospitalización; creando así una plataforma integrada de valor clínico y económico. Mientras que la iniciativa de evaluación comparativa puede comenzar con condiciones seleccionadas de “rastreo” que siguen las tendencias del mercado y luego se expanden en múltiples procesos en todo el espectro de condiciones.

Los resultados de la evaluación comparativa se publicarán en un medio en línea y las instituciones participantes promoverán su transparencia como una iniciativa de valor agregado.

El sistema incluirá una certificación formal por parte de las principales autoridades médicas locales, el Ministerio de Turismo y organismos internacionales para mantener la certificación, el proveedor debe publicar sus resultados y calificaciones en función de los resultados anuales. En el marco actual el Clúster de Salud de Santo Domingo está desarrollando una colaboración para estos temas junto al Clúster Turístico de Santo Domingo y la International Board of Medicine and Surgery (IBMS).

Conclusiones

Existe una oportunidad única de crear un marco exitoso que integre conceptos basados en valor en un esfuerzo de brindar transparencia, eficiencia, responsabilidad y mejores resultados en un mercado ya complejo. La oferta dominicana debe ser superior a nuestros competidores, debe ser transparente y guiada por calidad y resultados, la oferta dominicana de turismo médico debe necesariamente guiarse en estándares de económicos de gerencia basada en valor.