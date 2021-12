Sepultan a Luis Rosario, orientador de la juventud

Javier Flores

javier.flores@listindiario.com

Santo Domingo, RD

Todos los jueves en la parroquia San Juan Bosco se celebra una eucaristía en horas de la tarde, con una congregación que normalmente es de las más animadas en la iglesia Católica. Sin embargo, la oficiada ayer se sintió diferente.

Más allá de que en esta ocasión se realizó en horas de la mañana, esta vez los rostros de los feligreses se reflejaban tristes y opacos, eso porque la misa era una despedida a quien en vida fue designado como el “orientador de la juventud”, el sacerdote salesiano Luis Rosario, quien falleció a primeras horas de la mañana del miércoles debido a complicaciones médicas causadas por el Covid-19.

Rosario, quien nació el 1 de enero de 1945 en El Caimito, Moca, fue coordinador de la Pastoral Juvenil de la iglesia Católica desde 1985, empeñándose en rescatar a aquellos jóvenes y niños que necesitaban acogida y un hogar para poder salir de su vida en las calles.

Uno de esos jóvenes acogidos fue Samuel Franco, quien en su infancia llegó a manos del padre Rosario y el programa “Yo también” en su infancia, mediante las palabras de un amigo con quién vivía en las calles de Santo Domingo.

“Él (su compañero) me dijo que había un lugar donde recibían los niños de la calle y yo le dije que me llevara porque tenía mucho ahí afuera y quería salir de la calle y fuí, hablé con el padre y me recibió como a cualquier otro”, contó Samuel.

El joven, ahora de 27 años de edad, expresó que ahora trabaja en una tienda como auxiliar de ventas y que eso fue gracias a la formación que recibió de la mano del padre Rosario.

En la misa también habló Jeffry, uno de los acogidos por el padre Luis, a quien entre lágrimas agradeció “haberlo ayudado en su formación y sacarlo de las calles”.

Misa de cuerpo presente

La misa de cuerpo presente fue oficiada por el arzobispo Metropolitano de Santo Domingo, Francisco Ozoria Acosta, quien mediante su prédica, agradeció en nombre de todo el pueblo dominicano “el quehacer pastoral y el gran legado que hoy deja el padre Luis Rosario, coordinador de la pastoral juvenil, hasta su muerte”.

“Consideró al padre Luis un hombre realizado y un sacerdote realizado...porque los dones que él recibió de Dios, el carisma lo puso al servicio de los demás y eso considero yo como un hombre y un padre completo”, manifestó Ozoria Acosta quien estuvo acompañando a otros miembros de la Arquidiócesis de Santo Domingo; además de otras figuras de la sociedad dominicana.

La eucaristía terminó con un testimonio de Reina Rosario, hermana del padre Luis, quien dijo sentirse regocijada con todo el amor que su hermano recibió en vida.

“Yo como hermana de él me siento muy triste, sumamente triste por su partida, humanamente, porque sé que él está al lado del padre y él construyó ese aprecio aquí en la tierra, con su comportamiento, con su gozo...ustedes han dicho tantas cosas bonitas del padre Luis que yo realmente me emociono y pienso, wao, ese es mi hermano”, exclamó “Altagracita”, como le decía su hermano.

SEPA MÁS

Se distinguió como educador

El Seminario

El padre Luis Rosario se desempeñaba además como educador en los Seminario Pontificio de Santo Tomás de Aquino. Fue párroco de las parroquias San Juan Bosco, la Sagrada Familia, Cristo Rey y María Auxiliadora. Por varios años, mantuvo una columna semanal en Listín Diario. Los restos del sacerdote fueron sepultados alrededor de las 2:00 de la tarde en el cementerio Cristo Redentor.