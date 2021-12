Inmigrantes culpan a su gobierno por su estatus irregular aquí

Ricardo Santana

Santiago, RD

Muchos inmigrantes indocumentados se quejaron de que a pesar de tener de entre 10 y 30 años viviendo en República Dominciana de manera irregular, aún siguen en estatus migratorio irregular, porque las autoridades de su país no le facilitaron sus documentos de identidad para acogerse al Plan Nacional de Regularización de Extranjeros que aplicó el país en 2013 y que se extendió por 18 meses y una breve prorroga. “Nosotros hasta protestas llegamos a realizar pidiendo a la embajada de Haití en Santo Domingo y a los consulados de Santiago, Dajabón, Pedernales y otros para que habilitaran centros para que nos dotaran de actas de nacimiento y cedulas haitianas para podernos acogernos al Plan, pero no nos hicieron caso y por eso quedamos fuera”, enfatizó la trabajadora doméstica Martina Marcois.

Dijo que tiene 34 años viviendo en el país, pero que si la apresan y deportan no le reconocen los años que tiene aquí, porque no hay pruebas de que lleva ese tiempo aquí.

“Tengo 49 años de edad, de los que viví 15 en Haití y 34 los llevo en este país, es lógico que me siento ser más dominicana que haitiana, pero sigo siendo ilegal, porque las autoridades de allá (Haití), no me ayudaron a conseguir los papeles que me exigían para darme mis documentos de aquí”, dijo.