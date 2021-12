Desde enero exigirán tarjeta con tres dosis

Yadimir Crespo

Santo Domingo, RD

El Ministerio de Salud Pública dispuso ayer que desde el próximo 31 de enero, las personas deberán presentar su tarjeta de vacunación con tres dosis aplicadas para poder ingresar a establecimientos abiertos al público.

Mediante la resolución número 000069, emitida ayer, Salud Pública dispuso que las personas mayores de 18 años deberán presentar su tarjeta o certificado de vacunación con evidencia de haber completado el Esquema de Vacunación Principal de tres dosis de la vacuna contra la Covid-19.

Las autoridades sanitarias confirmaron que, en casos excepcionales, otorgarán un permiso especial a quienes por razones médicas no puedan recibir la vacuna, además de las embarazadas de menos de 16 semanas de gestación.

“Para cumplimiento de las disposiciones previstas en la resolución núm. 000048 del 08 de octubre de 2021 del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MISPAS), se establece el Esquema de Vacunación Principal contra la COVID-19 para todas las personas mayores de 18 años, consistente en tres dosis de las vacunas disponibles”, cita el primer artículo de la disposición.

Esa dosis de refuerzo o tercera inoculación podrá ser aplicada a partir de treinta días luego de que la persona haya recibido la segunda dosis y se recomienda que la aplicación de las vacunas sea mixta.

Se aceptará como válida la presentación de tarjetas o certificados de vacunación válidamente emitidos fuera del territorio dominicano.

La disposición mantiene la exigencia de presentar la tarjeta o certificado de vacunación con al menos dos dosis para las personas entre 12 y 17 años, o presentación de PCR negativa con no más de 7 días de realizada. Mientras que a las personas de 18 años en adelante que no hayan completado el esquema de tres vacunas luego de la fecha indicada, también deberán presentar una prueba PCR negativa con no más de siete días de realizada.

Cuarta dosis

La aplicación de una cuarta dosis de la vacuna contra el Covid-19 fue la medida ponderada por el presidente Luis Abinader y el Gabinete de Salud Pública del Poder Ejecutivo, para enfrentar la llegada de la variante Ómicron.

Luego de haber convocado este lunes una reunión del gabinete, Salud Pública estableció que se aplicará una cuarta dosis de refuerzo opcional, a ser puesta a partir de seis meses después de haber recibido la tercera dosis.