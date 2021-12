Tiro de gracia al ‘peaje sombra’

Manuel Figueroa / Adriana Peguero

El presidente Luis Abinader anunció anoche la terminación del contrato de concesión de la Autopista de Samaná, mediante un acuerdo que establece que el Estado dominicano pagará US$410 millones.

En un breve discurso al país, el presidente Abinader expresó que si el contrato se mantenía el Estado habría tenido que pagar por el denominado “peaje sombra” más de US$1,900 millones en el tiempo que restaba del convenio.

Sostuvo que se había llegado a un acuerdo amigable, en una operación que le “generará al Estado y a todos ustedes un ahorro de aproximadamente US$1,500 millones”.

“Del 2008 a la fecha, los dominicanos hemos pagado cada año, miles de millones de pesos por un contrato injusto y perjudicial para nuestro país. Pero desde ahora, ya no habrá más gasto, sino un ahorro”, expresó el mandatario.

El gobernante aseguró que el monto que se pagará por la terminación anticipada de la concesión es aproximadamente lo que habría que pagar por el “peaje sombra” en los próximos cuatro años y cuatro meses, sin contar lo que generarían los peajes una vez hayan sido transferidos al fideicomiso estatal RD Vial.

Reducirán precios peajes

“También me satisface anunciarles que el Gobierno ha decidido, con efectividad al primero de enero del 2022, reducir en promedio un 20% del costo del trayecto comprendido desde la autopista Las Américas a Samaná, para beneficio de las comunidades aledañas y de la ciudadanía en general”, adelantó Abinader. Dijo que habrá ahorro para las arcas del Estado y para los bolsillos de los dominicanos.

Transparente y eficaz

“Cuando llegué a la Presidencia de la República les dije que encabezaría una gestión de gobierno honesta, transparente y eficaz. Y no lo he olvidado ni un solo minuto”, dijo, y agregó: “Cuando empeño mi palabra, lo hago con todas las consecuencias y sé que adquiero un compromiso sagrado con ustedes”.

El jefe de Estado recordó que en su discurso de rendición de cuentas ante la Asamblea Nacional el pasado 27 de febrero, dijo que “estábamos trabajando para revertir de la mejor manera posible el infame ‘peaje sombra’ de la Autopista del Nordeste, donde el Estado dominicano, debía pagar más de 1,900 millones de dólares en lo que restaba de contrato.

Expresó que esa carga era injusta y lesiva para el pueblo dominicano y sencillamente inaceptable, por lo que dijo buscaría una solución. “Y la hemos encontrado”, precisó.

“Hemos pagado el mal acuerdo que otros hicieron, pero nosotros hemos gestionado, hemos negociado y ejecutado una solución que nos permite liberarnos de una pesada y desproporcionada carga, lo cual nos permitirá atender otras prioridades de infraestructura vitales para el desarrollo económico de nuestro país”, declaró.

El presidente Abinader enfatizó que con el dinero de los dominicanos no se juega. “Se lo dije a ustedes cuando tomé posesión y ahora se lo recuerdo a todos.

No hay peso, contrato o gasto que no esté bajo la lupa de este Presidente”.

La Autopista Juan Pablo II o Autopista del Nordeste fue inaugurada el 13 de diciembre de 2008. Comunica la ciudad de Santo Domingo con Samaná, de Sur a Norte. Siempre hubo protestas por el alto precio de los peajes.