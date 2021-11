Recomiendan medidas firmes frente a la variante Ómicron

Deyanira Polanco

Santo Domingo, RD

La República Dominicana debe implementar acciones para evitar la entrada o propagación de la nueva variante ómicron del coronavirus, que es más mutante que la predominante Delta, más allá de prohibir el ingreso de pasajeros que procedan de cinco países de Sudáfrica como se hizo.

Varios países de Europa y América han cerrado sus fronteras para pasajeros desde Sudáfrica desde el pasado fin de semana y otros restringen la circulación de sus habitantes en horarios nocturnos, mientras los científicos y la Organización Mundial de la Salud evalúan el riesgo de propagación e impacto que pudiera tener en las personas.

La presidenta de la Sociedad Dominicana de Infectología, Clevy Pérez, plantea que las autoridades dominicanas tienen que eficientizar la vigilancia epidemiológica con estudios de determinación de variantes, mayor control en los aeropuertos, en la exigencia de tarjeta de vacunación y con las aglomeraciones de personas, y darle seguimiento a los que ingresan al país.

Estudios preliminares

Explicó que aunque todavía los estudios de la nueva variante son preliminares, el hecho de que sea más mutante eleva el riesgo de reinfección, de que permanezca más en el cuerpo de las personas y a su vez de pie al surgimiento de nuevas variantes.

“Son datos preliminares basados en las mutaciones que se han detectado en esa variante, pero todavía es muy temprano para asegurar eso…No sabemos realmente hasta donde ha llegado ómicron, porque hay casos secuenciados de muestras del 9 de noviembre. Estamos hablando de que antes de comenzar a reportarse, ya como todo, generalmente, cuando se da cuenta o e percibe, se da cuenta que ya tenía semanas o meses circulando” refirió en torno a que el 24 fue cuando se confirmaron los primeros casos.

Pidió mayor control en las personas que ingresan al país, que tengan realmente tarjeta de vacunación, que no tenga síntomas, que cumpla unos días de aislamiento y el uso de mascarilla”

“Nosotros no podemos seguir siendo tan permisivos, porque entonces vamos a tener un problema mayor. Es el momento de prevenir, de ser asertivo y sobre todo ser proactivo en la prevención”, dijo la especialista al ser entrevistada para Listín Diario.

Reemplazaría a Delta

Expuso que la variante delta, de mayor facilidad de contagios y afecciones, es la que está predominando en República Dominicana, pero una de la preocupaciones, es que ómicron por sus mutaciones tendría ventajas de convertirse en más infectiva, y cuando una variante es más infectiva, o sea, tiene más capacidad de ser contagiosa que otra, pues va a ir desplazando a la anteriores y se convierte en variante dominante.

La circulación de la variante delta y otras en el país han impactado en las estadistas de la pandemia que tiene un acumulado de 4,204 muertes y 406,803 contagiados.

Hay que vacunarse

Lo primero que propone la especialista en infectología es que en República Dominicana se extienda el proceso de vacunación, al advertir que mientras más tiempo dure una aparte de la población sin inmunizarse, más se favorecer la aparición de nuevas variantes.

“A la gente que no se ha vacunado todavía que no siga perdiendo el tiempo y que se vacune, que no pierda la oportunidad, porque independientemente de que puedan surgir variantes con ciertas dificultad de los anticuerpos bloquearla, pero siempre va a ser mejor tener una protección antes de ser contagiado que no tener ningún tipo de anticuerpo ni protección e inmunidad” reclamó.

Refirió que los estudios y la ciencia han demostrado la eficacia de las vacunas, que en el país se aplican de forma gratuita, y todavía quienes no se quieren inocularse y al contraer el virus enfrentan mayor gravedad y hasta fallecen.

“Yo la verdad es que no entiendo, es un poquito difícil de comprender, porque están tan demostrado, la ciencia y los estudios han demostrado que la vacunación disminuye, no solamente el riesgo de contagio, porque una persona vacunada se puede contagiar, aunque tiene menos probabilidades, pero disminuye la posibilidad de internamiento y de morir, entonces ¿por qué se pierde la oportunidad de tener esta protección?”.

Dijo que están viendo pacientes diabéticos, no vacunados, que se están complicando muchísimo.

“Gente que perdió la oportunidad en un momento y que eso pudo haber sido el cambio, pudo haber sido la diferencia entre un desenlace fatal, como hemos tenido mucho, haber sobrevivido”.

Cumplir restricciones

Si bien, las autoridades han establecido el uso de las mascarillas, del distanciamiento y de tarjeta de vacunación para entrar a lugares cerrados, se debe vigilar el cumplimento por parte de los ciudadanos.

También sugirió ser más intensivos en la búsqueda de no vacunados, para que se vacunen, porque mientras más gente esté sin vacunar, es mayor la posibilidad de que un virus dure mucho tiempo en un huésped y sea más mutante.

CIFRA

Los que han tenido el Covid

Frente a la aparición de la nueva variante de preocupación ómicron, la infectóloga exhortó a la población a auto protegerse con uso adecuado de una buena mascarilla, distanciamiento físico y lavado de las manos.

A los que han tenido covid que se vacunen, que está demostrado con otras variantes, que a las personas que le ha dado covid y se vacuna tiene hasta 5 veces menos posibilidad de que le dé un segundo episodio de Covid. Personas con un sistema inmunológico comprometido, cuando se infecta, el virus dura más tiempo para eliminarse, y el paciene porta el virus muchas semanas.