Sociedad Infectología deplora se haya montado un teatro con exigencia tarjetas de vacunación en instituciones

Santo Domingo, RD

La presidenta de la Sociedad Dominicana de Infectología deploró que las medidas adoptadas por las autoridades para contralar la pandemia del coronavirus, tras el levantamiento de las restricciones del toque de queda, no se estén cumpliendo.

La doctora Clevy Pérez fustigó que se haya montado un teatro con la exigencia de las tarjetas de vacunación en instituciones públicas y privadas donde se aglomeran personas.

Pérez dijo que, con exigencia de las tarjetas de vacunación en el país, su cumplimiento hay que dividirla en dos frases: “cumplo y miento”, ya que hay mucha gente que quiere tener la tarjeta sin haberse vacunado.

Entrevistada por Héctor Herrera Cabral en el programa D´AGENDA, la facultativa recordó que no se puede hablar de que el coronavirus está controlado en la República Dominicana.

La médico explicó que no se puede hablar de control cuando promediamos más de mil infectados diariamente, y estamos en una cuarta ola, aunque esta es menos agresiva que las tres anteriores.

“Y en muchos lugares también se pide la tarjeta, pero ni siquiera se ve bien el nombre de la persona, si está la cédula, o sea es un teatro que hacen en muchas instituciones, haciendo creer que están verificando la tarjeta de vacunación y en verdad no lo hacen, entonces le están haciendo un flaco servicio a la comunidad y al país”, lamentó la profesional de la medicina.

Agregó que frente a esa situación las autoridades sanitarias están en el deber de hacer cumplir las medidas que ellas mismas han dispuesto.

“Pero algo importante es, que no podemos pensar que la gente de manera individualmente va actuar racionalmente, debe haber esa parte de las autoridades y las regulaciones, y asegurarse su cumplimiento, porque querían apertura económica, querían impuestos y muchísimas cosas, pero por lo menos esas medidas que ustedes han tomado que son muy magras, que son muy pequeñitas, pero si no se cumplen, realmente no se está haciendo nada”, se quejó.

Sostuvo que lo único que se está haciendo para la prevención del contagio del coronavirus es la vacunación, y ya vemos que hay un amplio sector de la población que no ha salido a vacunarse.

La dirigente del gremio profesional deploró el comportamiento social de muchas personas, principalmente en los lugares de aglomeraciones donde no se guardan, y por el contrario se relajan, las medidas que se han dispuesto.

“Entonces mientras más hacinados estamos, mientras más cercas estamos los uno de los otros, si hay uno infectado, y más con una variante Delta que es mucho más contagiosa, pues claro eso es un coctel perfecto para tener más incremento de casos”, precisó la doctora Clevy Pérez.

Indicó que todo el mundo tiene que cuidarse, principalmente las personas obesas, hipertensas, las mujeres embarazadas, persona que tiene diabetes, y las que usan fármacos inmunosupresores, por ejemplo, para una enfermedad reumática, esas personas tienen muchos riesgos de complicarse, incluso aunque tenga una inmunización total o parcial.

Acotó que la vacunación le disminuye los riesgos, pero todavía persisten, y sugirió a las personas con esos factores de comorbilidad no acudir donde hay aglomeraciones, y para aquellos que no lo tienen, pero en su casa tiene un familiar con esas condiciones, también deben evitar visitar lugares con potencialidad de infectarse con el Covid.