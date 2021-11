Influenza empuja a la gente a hacerse la prueba PCR

Deyanira Polanco

deyanira.polanco@listindiario.com

Santo Domingo, RD

En cinco días en República Dominicana se procesaron 35,102 muestras de coro­navirus, de las que se de­tectaron 4,293 nuevos ca­sos, donde un solo día se realizaron 16,203 mues­tras, entre PCR y antíge­nas. Desde el lunes hasta el informe del viernes tam­bién se notificaron 12 defunciones.

El incremento en la realización de pruebas se produce justo cuando se reportan cientos de casos de influenza en personas de distintas edades, en su mayoría niños que son llevados por sus padres a las emergencias de cen­tros privados y públicos, como el Robert Reid Ca­bral.

La información la con­firma la neumóloga Evan­gelina Soler, quien dijo que son los especialistas que mandan a los pacientes a hacerse esas pruebas por­que los síntomas del covid son similares a los de los otros virus que están circu­lando en el país.

“Muchos paciente sa­cuden con síntomas res­piratorios muy similares a coronavirus, encon­trándose una gran circu­lación de la presencia de otros virus comunes en esta época como son el vi­rus de la influenza A y B, el virus sincitial respira­torio, el metaneumovi­rus, que tienen una circu­lación mayor que lo visto en años anteriores, pero suelen presentarse en los meses de noviembre, di­ciembre enero por el cam­bio de temperatura, por lo que son llamados virus estacionarios” explicó la doctora Soler.

Dijo que podrían au­mentar los casos de in­fluenza y los virus gripales antes señalados, así como el coronavirus, por el mo­vimiento de personas que suele haber entre noviem­bre y diciembre por las fe­chas festivas.

Reiteró llamado a mante­ner uso de la mascarilla, la­vado de las manos y el dis­tanciamiento físico.

Positividad

Ayer la positividad diaria de covid se situaba en 10.42% y la de las últimas semana­das en 11.48%.

Se notificaron siete de­funciones, para un total de fallecimientos por la pande­mia de 4,165, mientras que los nuevos contagiados por Covid-19 fueron 1,160 pa­cientes.

Las hospitalizaciones re­portadas a la fecha es de 634 pacientes en camas Co­vid normales para un 28% de ocupación. En Unidades de Cuidados Intensivos 250, equivalentes al 43% de las camas y 160 pacientes deli­cados conectados a ventila­dores.

SANTIAGO

Escuelas sin Covid

La Regional de Educa­ción con asiento en es­ta ciudad informó ayer que no tiene reportes de casos del covid19 en los últimos días en los cen­tros escolares de esta provincia. La directora del organismo estatal Marietta Díaz expresó que se mantiene el es­tricto protocolo en es­cuelas y liceos para evi­tar el contagio, que ha dejado buenos resulta­dos hasta el momento.

Precisó que se trata con un distrito escolar don­de se detectaron algu­nos contagios, aunque no aclaró sí solo fueron alumnos o profesores o de ambos grupos huma­nos, pero que de eso ha­ce varios días, no recien­temente. Díaz indicó que una epidemia como el Covid19 de alta inci­dencia, no excluye que haya algunos estudian­tes y profesores conta­giados en la zona, pero que no han sido repor­tados hasta el momen­to, pese a que el proto­colo lo requiere.