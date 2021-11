Tratar el Covid podría costar hasta RD$600,000

Deyanira Polanco

deyanira.polanco@listindiario.com

Santo Domingo, RD

El costo para un paciente covid en República Dominicana, desde su detección, internamiento hay recuperación, podría oscilar entre los 60,000 a 600,000 pesos, aparte de la cobertura del seguro médico para los afiliados al Sistema de la Seguridad Social, que solo en unidades de cuidados intensivos se paga un estimado de 50,000 pesos diarios.

El Estado dominicano este año tiene estimado que la pandemia le costará más de 64,000 millones de pesos, incluyendo los medicamentos de alto costo que se suministran a los pacientes delicados en las unidades de cuidados intensivos, las vacunas , insumos hospitalarios, y otros; pero cada ciudadano que contrae el virus tiene que costearse el tratamiento de seguimiento.

Ignorar las medidas de prevención del coronavirus y no vacunarse van más allá de que una persona pueda contraer el Covid-19, hasta para los que solo presentan un proceso gripal, por el impacto económico que representa. Desde la más mínima afección pulmonar, los médicos, de forma preventiva, indican tratamiento ambulatorio de tres meses que cuesta miles de pesos, donde la cobertura anual del seguro en medicamentos es de 8,000 y a muchos se les agota de una vez y permanecen sin fondos hasta el próximo año.

El gasto comienza con las pruebas diagnósticas, como la PCR, que los seguros médicos solo cubren una al año y tiene un costo de 4,200 pesos, o la antígena que no tiene cobertura y cuesta entre 1,800 y 2,000 pesos, y la tomografía que con seguro se paga unos mil pesos de diferencia. A parte de que los especialistas cobran dos mil pesos de diferencia y en algunos casos no cogen seguro. Una receta mostrada por un paciente a Listín Diario, de cinco fármacos que debía ingerir por tres meses, ascendía a unos 90,000 pesos, incluyendo las vitamina C, D y el zinc.

Eso, aparte de los fármacos que prescriben los cardiólogos cuando hay complicación cardiovascular, los diabectólogos y endocrinólogos que indican otro tratamiento.

Neumóloga: es costosa

La neumóloga Evangelina Soler corrobora que es alto el costo. “Es variable, porque un paciente pueda que solo requiera un anticoagulante y esteroides inhalados, pero otros ameritan cuidados más imponentes como son rehabilitación pulmonar, terapia nutricional, suplementación de oxígeno, cuidados de enfermería, seguimiento cardiovascular y pulmonar, estudios especializados como tomografía, doppler de miembros inferiores, vitamina D de 100,000 unidades para suplementar (estas tienen un costo de 2,000 pesos)” .

Agregó que hay pacientes que producen un deterioro nutricional importante, que ameritan una nutrición especial que también es costosa.

La también presidenta de la Sociedad de Neumología dijo que hay un esquema de manejo con unos cinco medicamentos y vitaminas, que un promedio de 50 pacientes que se la ha aplicado ninguno ha tenido efecto adverso ni ha sido hospitalizado, pero que son medicamentos costosos y se aplican con casos individuales y prescripción médica, por lo que no ofreció los nombres para evitar la automedicación.

Tres testimonios

Tres pacientes que permanecieron en cuidados intensivos, un abogado, un chofer del transporte público y un desempleado, cuentan sus historias Listín Diario, tras durar, 12, 10 y 117 días hospitalizados, respectivamente.

“Esta es una enfermedad que si no se le da seguimiento uno puede morir. Yo duré diez días interno, de los que seis fueron en cuidados intensivos con oxígeno. El seguro cubrió casi toda la hospitalización, que fue más de 200,000 pesos (porque tengo Senasa contributivo), pero desde que me dieron la de alta en septiembre de 2020 hasta tres o cuatro meses después, gasté cerca de 600,000 pesos”, narra el abogado Alexis Rodríguez, quien tuvo que costearse seis inyecciones de 20,000 pesos cada una y que hoy suple el Gobierno gratis a esos pacientes críticos.

Su gravedad la superó en una clínica de la capital, y una vez abandonó el centro, tuvo que dar seguimiento con su neumólogo, cardiólogo y otros especialistas. Rodríguez duró dos meses dando positivo, en cuyo período se hizo seis pruebas PCR.

“Yo gasté como 600,000 pesos. El mismo día que me dieron de alta la receta fue 11,000 pesos. Cada especialista prescribía los medicamentos que me ayudaron a no tener recaída.

La presión arterial se me descontroló y me subió el colesterol, me indicaron vitaminas, como la D que una dosis costaba dos mil pesos; también suplementos y una dieta estricta”.

Tras un año de superar la enfermedad sigue cuidándose con chequeos de rutina, alimentación balanceada y vitaminas.

Un padre de familia desempleado

Águedo Bolívar es de Baní, permaneció 10 días hospitalizado con oxígeno. Tenía seguro médico privado que le cubrió 227,000 de internamientos, él pago una diferencia mínima de 15,000 pesos-

En la clínica le indicaron seis inyecciones (Remdesivir), cuyo costo era de unos 20,000 pesos cada una. “Un amigo me regaló dos y las otras me las compraron los familiares. En la clínica me dieron unas pastillas que me dijeron fue suministrada por una fundación dominico-canadiense, que también eran muy cara”. Narra que el coronavirus es una enfermedad costosa, durante la hospitalización y en el seguimiento para evitar complicaciones futuras y hasta la muerte. A Bolívar lo cancelaron estando de licencia médica.

“Mi recomendación a todos mis amigos y familiares es que realmente el Covid acaba con la gente, mata a la gente y destruye la economía de la familia y pone a uno medio loco (afecta la memoria)”. El gasto fuerte fue después de la de alta en la recuperación, cuenta Bolívar, quien incurrió en gastos por más de 200,000 pesos en ese proceso. “Me recetaron pastillas hasta para dormir, se me descontroló la diabetes, me pusieron tratamiento insulina, vitaminas y suplementos. Uno queda muy deteriorado”.

Mientras que William Pérez es chofer de una compañía de transporte de pasajeros, tiene seguro médico calculó que la enfermedad de él ascendió a un millón de pesos, entre lo que cubrió el seguro y lo que gastó en tratamiento, vitaminas y suplementos alimenticios.

“ Lo mío empezó como una gripe normal y estaba haciendo té y tomando pastillas, hasta que hice una crisis que me llevó directamente a la clínica donde duré 17 días, diez de ellos en intensivo…Me pusieron 8 tanques de oxígeno, medicamentos caros y vitaminas. Después cuando me dieron de alta me indicaron unas inyecciones que me costaron 7,000 pesos cada una y un tratamiento por 30 días, 35,000 pesos, que me lo repitieron por dos meses más”.

Luego, en los chequeos de rutina le indicaron una bombita para hacer ejercicio de respiración , porque “uno se pone a meterle lápiz, a lo que uno gasta interno, más cuando sale del hospital, que uno sale seco, con las manos amarillas, y se acerca al millón de pesos”.