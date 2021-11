Los desaciertos que han puesto a varias gobernadoras en el candelero

Redacción Digital

Santo Domingo, RD

El presidente Luis Abinader, sorprendió en 2020 con una medida que no se tenía registrada desde 1966 durante el gobierno de Joaquín Balaguer: todas las gobernaciones provinciales dirigidas por mujeres, las cuales han sufrido diversos desaciertos durante sus gestiones.

La mañana del pasado viernes circuló un video de la gobernadora de La Altagracia, Martina Pepén Santana, en el que aparta a una señora y le impide que, previo al inicio de una conversación con la prensa, hiciera un comentario de que le hace falta una tarjeta.

Cuando la funcionaria iba a responder unas preguntas a varios periodistas acerca de las ventas en esa demarcación de alimentos a bajo costo en las bodegas móviles del Instituto de Estabilización de Precios (Inespre), la señora vociferó tras ella: “La tarjeta que no la tenemos”.

En respuesta, la gobernadora desplazó a la dama hacia atrás con su mano.

Una situación parecida se dio con la gobernadora de Moca el pasado 26 de octubre. Fátima Tapia, la madre de Adrielys Tapia Ojeda, una niña que falleció luego de recibir un disparo mientras estaba en la galería de su casa, tomó la palabra en una actividad que encabezaba la gobernadora para expresarle su descontento.

Tapia aprovechó la oportunidad para reclamarle a la representante del Poder Ejecutivo en Espaillat, aunque luego una de las personas que estaban junto a la gobernadora Juana Rosario Candelier le retiró el micrófono de sus manos.

“Hoy es el primer día que yo le veo la cara a esta gobernadora, porque ella no me dio la cara a mí, no fue a mi casa a ponerse a disposición por lo menos de decir mataron una…no, no le apena, no, ella como gobernadora debió de darme la cara a mí como madre de esa niña”, decía Fátima Tapia mientras, la gobernadora, con cara abochornada e incómoda, trataba de excusarse.

Pero con anterioridad, vecinos habían expresado a la prensa durante el velatorio que “nadie conoce la gobernadora de Espaillat”. Tal fue el caso de María Cristina Sánchez, quien según registros periodísticos de Listín Diario instó a la funcionario que a que “dé la cara” ante estas situaciones y que, junto al coronel, se pongan las pilas o que “se vayan de ahí”.

“Manjar del poder”

Desde su llegada al poder, los militantes del Partido Revolucionario Moderno (PRM) han exigido al gobierno los empleos y puestos públicos que fueron prometidos durante la campaña electoral, mientras que sus principales dirigentes han asegurado que habrá espacio para cada uno de los que hicieron posible la cantidad de votos que los llevó al poder.

La situación llevó a la gobernadora de Montecristi, Nelsy Milagros Cruz, a finales de marzo a calificó el poder como un “manjar”, del que a su juicio todos los perremeístas debían disfrutar.

El video en el que se recoge su manifestación se hizo viral, y de inmediato varios dirigentes de su partido, incluyendo la directora de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, repelió el comentario indicando que el que no estaba dispuesto a servir no podía ocupar un puesto público, ya que el poder no era un manjar.

Tras el comentario de Ortiz Bosch, salió a relucir otro audio donde se le escucha a la madre de Milagros Cruz decirle “vieja chancluda” Ética e Integridad Gubernamental, lo que llevó a la Gobernadora a pedir disculpas públicas por los comentarios emitidos, los cuales consideró como desafortunados.

Declaraciones similares pronunció la gobernadora de La Vega, Luisa Altagracia Jiménez Cabrera, quien es madre del actor y diplomático Carlos de la Mota.

“Estaremos vigilando a que no quede un solo perremeísta que no tenga lo que se haya ganado en estas elecciones pasadas. Estaremos defendiéndole, estaremos ubicándoles y estaremos atento de que nadie pueda maltratarlos”, señaló Jiménez Cabrera a finales de agosto de 2020, a menos de 15 días de haber sido posicionados.

Destitución

Sin dudas, las declaraciones que sí llegaron con dureza a oídos del Presidente Luis Abinader fueron las pronunciadas recientemente por la gobernadora de Samaná, Elsa Argentina de León Abreu, quien favoreció que se hiciera una fiesta por cada fallecido de Covid que no se haya puesto la vacuna.

El desatinado comentario le costó el puesto. Horas después fue destituida por el presidente Abinader, quien mediante el decreto número 704-21 dispuso la derogación del 340-20, del 16 de agosto de 2020, en el cual designó a de León Abreu en la posición.

En respuesta, De León Abreu manifestó a través de su cuenta de Facebook que “la tiburona siempre será tiburona”.

Todas fueron juramentadas por Abinader el 17 de agosto de 2020.