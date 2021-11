Pequeños productores usan 2 mil litros de agua por cada kilo de arroz

Cándida Acosta

Cotuí, Sánchez Ramírez, RD

En República Dominica­na el que no come arroz no ha comido. Ahora hay arroz, mucho arroz pig­norado (dejado en pren­da para obtener financia­miento) la producción ha sido buena, pero ¿a qué costo?. Si los pequeños agricultores están desper­diciando el agua.

¿Dónde está el Gobierno, específicamente los en­cargados de velar por el agua? Los productores de la reforma agraria, cam­pesinos sin recursos siem­bran a destiempo y el arroz se le vanea (espiga dé­bil, vacía, sin el grano), pero no tienen mecanización les falta prestamos bajo asocia­tividad y cooperativas pa­ra evitar ese desperdicio de agua que se observa en Co­tuí, en la Línea noroeste y otras parcelas arroceras.

Están gastando 2,000 litros de agua para producir 1 kilo (2.2 libras) de arroz, cuan­do pudieran gastar 500 li­tros si estuvieran a tono con la moderna y costosa tecnología. ¿Dónde se está desperdiciando el agua en la zona de Cotuí, munici­pio cabecera de la provincia Sánchez Ramírez?, La zona de la presa de Hatillo es un área donde el agua de re­guío se pierde, y una de las razones fundamentales se debe a la falta de cultura de preservar y valorar el agua.

“Y, como no tenemos au­toridades que controlen, ca­da quien hace lo que quiere y no les importa. Práctica­mente el agua que calculan que se usa para el arroz en esa zona se pierde por esco­rrentía”, explicó el dirigente arrocero Oliverio Espaillat.

Recientemente el direc­tor ejecutivo del Gabinete de Agua, Gilberto Reyno­so, dijo en un encuentro en el Ministerio de Economía, que en el país hay un des­perdicio del agua en el sec­tor arrocero, donde se está utilizando hasta 3,000 litros de agua para producir un kilo de arroz. En el país, hay al menos seis variedades de gran calidad y preferencia de los dominicanos (Juma 69-20, Jaragua, Quisqueya, Lucero, que es nueva; Sa­bina y otras. Espaillat, ex­presidente de la Federación Nacional de Arroz (Fena­rroz) recalca en la impor­tancia de que el productor participe de la asociatividad y en cooperativas para ha­cer frente a las costosas tec­nologías con financiamien­tos blandos, como también de una cultura y control del agua de regadío y las presas de Ámina y la de Guaiguí, “ que son dos obras muy ne­cesarias”.

SEPA MÁS

Fertilizantes muy caros

Costos

Los precios de los fer­tilizantes que, en ene­ro costaba US$300 aho­ra cuestan US$900. Este es tema que al igual que el desperdicio de agua en parcelas pequeñas se han convertido en un real problema para culti­var el cereal.

Cereal de calidad

“El arroz de aquí tiene mayor calidad que el ce­real importado y es el que le gusta a los domi­nicanos”, aseguró el di­rigente arrocero y expre­sidente de la Fenarroz, Oliverio Espaillat.

Previsiones

La mano de obra en el campo está escasa y cara y de ahí la importancia de fomentar la tecnifica­ción en el sector arroce­ro del país, porque baja costos, explicó Oliverio.