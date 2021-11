Especialista vaticina un diciembre crítico por casos de covid

Deyanira Polanco

Santo Domingo, RD

La presidenta de la Sociedad de Neumología y Cirugía del Tórax, doctora Evangelina Soler, vaticinó un diciembre con altos registros de muertes y contagios si las autoridades sanitarias, con las que están en conversaciones, no buscan una solución para que se produzca el menor impacto negativo en cuanto a las medidas adoptadas para mitigar la propagación de Covid.

Dijo que diciembre podría tener un impacto negativo en las estadísticas, no tanto como enero pasado que fue el peor de la pandemia, porque las vacunas están surtiendo efectos, pero si con un gran número de muertes y contagios.

El campeonato de béisbol invernal que inició y las compras navideñas que los dominicanos hacen en noviembre, podrían incrementar los contagios, dijo la especialista que advirtió que la variante delta está circulando y que ella tiene pacientes a los que han dado positivos.

“Tenemos un registro duplicado respecto al mes anterior de los casos, tanto en ocupación hospitalaria como asistencia en centro privados y públicos a nivel de consultas. Tenemos un aumento en la tasa de la mortalidad” indicó al atribuir ese incremento a la presencialidad escolar.

“Viene diciembre y no queremos el mes de noviembre cierre con un saldo en contra en relación a los contagios, porque sabemos lo que va a ocurrir en diciembre con las festividades navideñas y con todo lo que es el comportamiento de nosotros los dominicanos” dijo al enumerar una serie de recomendaciones que hacen los neumólogos.

La propuesta de la Sociedad Dominicana de Neumología y Cirugía de Tórax es que se haga una mayor campaña de publicidad a favor de la vacunación; que se produzcan mayores controles en los centros de diversión donde se exija no tan solo la tarjeta de vacunación, sino también el uso de la mascarilla que no se está utilizando “en la mayoría de los lugares tu vez a todo el mundo aglomerado en frente de todo el mundo y no se está utilizando la mascarilla, entonces tenemos que arreciar un poco las medidas sanitarias.

Que las autoridades controlen esa parte. Soler dijo que ya hay países que están volviendo a tomar medidas restrictivas importantes, pero que ellos no quieren eso, “lo que sugerimos es que conjuntamente con la vacunación que se debe de propiciar en los niños de 5 a 11 años, que también se le exija a los padres, a la llegada de las escuelas que tengan sus vacunas al día”.

Cierre de actividades en lugares sensibles

Otra recomendación es que cesen las actividades presenciales en los lugares donde haya un mayor impacto del coronavirus, las provincias que están más afectadas, que mermen las actividades presenciales en las escuelas en los renglones de edades desde nivel inicial hasta octavo curso “ ¿por qué esos grupos? Porque son los grupos que sabemos es más difícil controlar con el uso de las mascarillas, con el distanciamiento físico y son los que están propiciando la tasa de contagio a los mayores”.

DATOS

Menores de edad

La doctora Evangelina Soler dijo que aunque los niños no presentan los síntomas y ya cuando se les hace la prueba para detectar la presencia del coronavirus, muchas veces dan negativo, pero ese segmento de población es el que muchas veces lleva el virus a los adultos de la casa, por lo que es importante que se vacunen para proteger a los restantes miembros de su familia.