Primera fase de la Duarte con París estará lista en diciembre

Nairobi Núñez

Santo Domingo, RD

El proyecto de acondicio­namiento vial que se rea­liza en la avenida Duarte con París, que contará con unos 75 módulos para los buhoneros de la zona en su primera fase, se prevé su conclusión para finales de diciembre de este año, se­gún informó Aníbal Díaz, director ejecutivo honorífi­co de la obra.

“Yo pretendo entregar esta fase para diciembre para el plan Fraile. Esto va a todo vapor. Estamos tra­bajando de domingo a do­mingo”, dijo Díaz, vía lla­mada telefónica a Listín Diario.

“No había ductos”

Díaz explicó que los traba­jos de construcción se de­sarrollan de forma efec­tiva, aunque asegura que han tenido que resolver problemas pluviales que se presentaron durante el de­sarrollo de los trabajos de construcción.

“Nosotros, cuando anunciamos la recupera­ción del nudo de la Duar­te con París, nos encontra­mos de que no solo estaba colapsado el nivel de duc­tos pluvial, sino que no ha­bía tubería de aguas ne­gras, estamos resolviendo el tema de aguas negras a un costo privado también que no está asignado en la obra”, señaló.

Díaz indicó además que las aguas residuales que afectaban anteriormen­te a los comerciantes y transeúntes “será cosa del pasado”, ya que, según precisó, se encuentran rea­lizando el sistema de dre­naje pertinente para evitar ese tipo de circunstancias.

“Cuando hicimos la fa­se de conexión nos dimos cuenta que los elevados no tenían drenaje, por eso las aguas vertían en la ave­nida, entonces hicimos un taller de trabajo adicional para resolver este tema”, declaró el funcionario.

Señaló que ante la refe­rida situación se adicionó una sección para que las aguas residuales que afec­taban la tan transitada ave­nida luego de los aguace­ros, ahora se viertan por el registro pluvial que será implementado.

“Le estamos adicionan­do una sección de drenaje a todo ese elevado, en to­das las columnas hay un registro que se está for­mando y cámaras de regis­tro pluvial para evitar que se anegue de agua la zo­na”, manifestó.

Módulos listos

Posteriormente, agregó que los módulos para los buhoneros ya están listos e indicó que también están elaborando, a cada uno de los locales formales que es­tán detrás del área en cons­trucción, una conexión sa­nitaria definitiva, ya que, según explicó, no contaban con una.

La obra inició el pasa­do mes de julio del pre­sente año y está a cargo de la Contratista Alba-Sánchez y Acción Em­prende, fundación que preside el ministro de Turismo, David Collado. Algunos de los buhone­ros de la zona manifesta­ron sentirse “felices” de ser tomados en cuenta en este plan que les per­mitirá desarrollar sus ac­tividades comerciales de manera formal y acondi­cionada.

Tal es el caso de José An­tonio Méndez, quien reve­ló sentirse “satisfecho con el proyecto”, agregando que esto le permitirá rea­lizar sus ventas de manera más ordenada.