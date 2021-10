Vacunación se incrementa por la necesidad de presentar tarjeta de inoculación en establecimientos

Laura Castillo

Santo Domingo, RD

Augusto Almonte no estaba de acuerdo con aplicarse la vacuna contra el coronavirus desde que estas llegaron al país para controlar la enfermedad a través de la inmunización.

Sin embargo, la nueva medida de presentar en diferentes establecimientos la tarjeta de inoculación que certifica la aplicación de las dosis, lo ha obligado a ponerse su primera vacuna este sábado en el centro establecido en el pabellón de Karate del Centro Olímpico.

El joven de 22 años experimentó por primera vez vacunarse contra el virus después de más de un año bajo el ataque de la pandemia del covid-19 y dijo sentirse “bien y muy normal” luego agotar el proceso de inoculación.

“Yo trabajo, tengo ir al banco y visitar lugares que exigirán la tarjera de vacunación por eso me la puse sino de lo contrario yo no me hubiese vacunado”, expresó con mucha sinceridad.

Almonte dijo a reporteros de LISTIN DIARIO que se contagió del virus en meses anteriores pero aun así, sin temer a las consecuencias y complicaciones que le pudiera producir en ese momento, sostiene no estar de acuerdo con inocularse.

Su única justificación es que la vacuna debería de ser “opcional y la decisión debe de ser de manera independiente”.

Doctora

Mientras que la doctora encargada de la jornada de vacunación, Cindy Luna, detalló que la asistencia de los ciudadanos se ha triplicado en los últimos días.

Señaló que en semanas anteriores inoculaban a un total de 100 personas, sin embargo, ahora rondan por los 300 ciudadanos al final de la jornada.

Pasadas las 10:30 de la mañana de este sábado unas 200 acudieron a completar su esquema de vacunación o a aplicarse la primera dosis.

La edad de los asistentes es variada aunque predomina la presencia de adultos mayores, menores de edad y jóvenes que buscan ponerse su primera dosis.