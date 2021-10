Asaltos en vehículos públicos aumentan en zonas de Santiago

Ricardo Santana

Santiago, RD

Los asaltos en vehículos del transporte público aumentan en Santiago, siendo la mayoría de las víctimas mujeres a las que despojan de celulares, carteras y otras pertenencias. Gremios choferiles dijeron que trabajan en coordinación con la Policía Nacional para controlar esos hechos, que alegan son cometidos en su mayoría por desaprensivos que se hacen pasar por choferes del concho.

La empleada privada Georgina Martínez dijo que hace una semana abordó a las 11:00 de la mañana un vehículo rotulado con la ruta RPA y que llegando en una zona solitaria de la salida de Santiago hacia la capital, un individuo con mascarilla, y una gorra que le cubría el rostro ordenó al chofer a detenerse.

Subrayó que cuando el trabajador del transporte se detuvo, le colocó en la cabeza una pistola y que la obligó a entregarle un celular moderno que tenía. Martínez explicó que le resultaextraño que en el vehículo estaba montada otra pasajera que hablaba por un teléfono móvil recostada en una de las ventanillas que estaban bajas, pero que el asaltante no la miró.

“Solo me asaltó a mí y el chofer me dijo que me desmontara para él dirigirse al cuartel de Puñal a presentar la denuncia”, refirió. Una historia similar contó la odontóloga Raisa Bencosme, que alega que también fue asaltada en carro del concho. a punta de pistola.