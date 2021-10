Choferes piden que mantenimiento a puente Jacinto J. Peynado sea en la noche para evitar tapones

Ana Aybar

Santo Domingo, RD

Distintos chóferes de la ruta de Yamasá y Monte Planta calificaron como un abuso los mantenimientos en horas matutinas y vespertinas realizadas por el Ministerio Obras Públicas, en el puente Jacinto J. Peyado, los fines de semana. Ese puente está sobre el río Isabela, que une el Distrito Nacional con Santo Domingo Norte.

Señalaron que en esos horarios sólo generan tapones y pérdidas de tiempo para los choferes y los demás ciudadanos.

"Son unos abusadores, el pasajero demasiado trote coge para llegar a su casa, ellos solo usan la hora pico no la noche", dijo Feliz Contreras

Asimismo dijo que tanto él cómo sus compañeros fueron perjudicados al no poder completar los viajes establecidos por la ruta, además de la inversión extra en el gasto del combustible.

“El sábado se pararon todas las unidades de aquí y nadie quiso trabajar y en la tarde fue más grave, porque entonces lo de aquí cogieron el lado entero y usaron las dos vías como un carril, entonces lo que hicieron fue que taponaron los dos ", manifestó.

Otro de los conductores de transporte público apodado Solís, expresó su descontento y puntualizó que las acciones de Obras Públicas en los mantenimientos más que hacer su trabajo es ser vistos.

" Eso está mal, es un abuso, los mantenimientos deben ser de noche, pero ellos lo hacen con un motivo que la gente vea que están trabajando, pero para ser creer, sino hacen aglomeración de personas no se ve y no salen en las redes", manifestó.

“Ayer yo tuve que desviarme por Arroyo Hondo, pero hubo choferes que duraron tres horas en un tapón, eso es más gasolina, ayer solo di una sola vuelta ", dijo Ambiorix, otro de los chóferes de la ruta.

"Yo solo tuve pérdidas, para llegar aquí dure una hora y 37 minutos, no me llevé ni un peso para mi casa, y a la guagua le quedó 200 pesos, 150 para el cobrador y a mí no me quedó nada, eso deberían trabajarlo de noche no así, se pierde mucho dinero es un abuso, solo di una vuelta ", expresó Eddy Rafael.