Revuelo en Twitter por busto de Peña Gómez

Redacción Digital

Santo Domingo, RD.

El pasado viernes se difundió la imagen de busto del líder político José Francisco Peña Gómez que, según los usuarios de Twitter, lleva poco parentesco con el abogado y político dominicano.



Los comentarios en una fotografía posteada a través de la cuenta de Twitter del cónsul dominicano en Nueva York, Eligio Jáquez, señalan que la escultura, que es obra del escultor Constantino Matos, de Los Alcarrizos, no presenta los rasgos de José Francisco Peña Gómez.



El usuario de Twitter @edgarmrosario dijo que el busto lleva un parentesco al dirigente choferil Antonio Marte, mientras que @CarmenchuFM escribió: “pero ese es Franklin Mirabal. Esto tiene que ser una broma”.



Otros usuarios concordaban con que el parentesco del busto es con el comunicador Euri Cabral, así como @estrellaabril escribió: “Ese escultor se equivocó… quiere mucho a Euri Cabral que no logra sacarlo de la mente”.



“Ese busto se puede mejorar aún y hacerlo más parecido al líder”, escribió el usuario @omarcedano junto a una fotografía del rostro de Peña Gómez.

“Una falta de respeto a la familia del Dr. José F. Peña G. Es no es el, retiren eso", dijo @esteban_S16.

El usuario @ArturoJerezX agregó en los comentarios, "no se parece en lo absoluto al Dr. J.F Peña Gómez, las cosas o se hacen bien o no se hacen. Además el líder de masas más grande de nuestro país era un orador nato (DE PIES), no se le debe hacer un busto, sino una estatua (ÉL PARADO) como en sus grandes manifestaciones".

El busto fue donado al Ayuntamiento de Pedernales, que lleva el nombre del líder político José Francisco Peña Gómez.