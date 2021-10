Estas son las infracciones viales más recurrentes en RD

Redacción Digital

Santo Domingo, RD

El pasado jueves el Juzgado de Paz Especial de Tránsito del Distrito Nacional le impuso una garantía económica de un millón de pesos, entre otras sanciones, a una ciudadana que condujo en vía contraria por un tramo de la concurrida avenida 27 de Febrero.

Según la fiscalía del Centro Asistencial al Automovilista del Distrito Nacional, el hecho ocurrió a las 2:30 de la madrugada, y el delito de Carmen Valerio Jiménez resultó en tres personas heridas.

Este incidente colocó en la palestra no solo al sistema de sanciones viales del país, sino que también hizo lo propio con las infracciones cometidas por esta persona.

Entre las infracciones cometidas por Valerio Jiménez estuvieron conducción temeraria a alta velocidad, provocar accidente que cause lesiones o muerte y no prestar ayuda a las víctimas, huyendo de la escena.

De estos, el manejo temerario es una de las infracciones más comunes en República Dominicana, de acuerdo con el tarifario de multas colgado en el portal de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett).

Pero, ¿cuáles son las infracciones más recurrentes en el país?

El listado de la Digesett está compuesto por más de 50 transgresiones a la Ley de Tránsito, y entre ellas está no cruzar por los puentes para peatones; conducir un vehículo con exceso de pasajero; transportar más de dos pasajeros en el asiento delantero; no tener marbete de revistas autorizadas; transportar bultos que impidan la fácil retrovisión al conductor.

También transitar con cristales tintados; no detener la marcha cuando un vehículo escolar está montando o desmontando pasajero; tirar desperdicios en la vía pública; pararse en la calzada para ofrecer ventas de productos de cualquier clase; circular en oposición a las órdenes y señales del agente de tránsito; manejar sin casco; transitar sin marbetes de placas o vencidas.

Asimismo, transitar con luces apagadas; conducir con las luces altas en calles alumbradas; no llevar luz roja en parte posterior; no tener luces direccionales; transitar en vehículo con guías a la derecha; no tener parabrisas; no tener espejo retrovisor; producir ruidos innecesarios; no tener silenciador de tubo de escape; no llevar banderas rojas, lonas y otras medidas de seguridad.

Similarmente transitar sin equipos de emergencias; transportar carga que sobresalga más de lo autorizado en la parte delantera; transportar pasajero en vehículos para carga; prohibiciones sobre matrículas y placas; transitar sin placa; aditamento en placas; conducir sin portar licencia; manejar con licencia vencida; conducir con licencia de categoría inferior con permiso de aprendizaje o fotocopia.

De igual forma está la infracción de portar Información falsa; dar reversa obstruyendo el transito; no ceder el paso a vehículos de emergencia; realizar un giro prohibido o dar vuelta en “U”; estacionarse en acera y lugares prohibidos; obstruir el paso peatonal; tomar o desmontar pasajero en zonas prohibida; estacionarse en paradas de guaguas; obstruir el transito; violar señales de tránsitos.

Además, está violar la señal de pare; transitar en vía contraria; estacionar al lado del contén pintado de amarillo; no franja refractiva; no tener seguro o vencido; transitar por lugares prohibidos; transitar sin tablilla; transitar con niños en asientos delantero; transitar sin cinturón; conducir a exceso de velocidad; conducir en estado de embriaguez; violar la luz roja y manejar hablando por teléfono celular.