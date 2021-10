Padre de Leslie enfrenta versión PN sobre crimen

Helenny Amparo

helenny.amparo@listindiario.com

Santo Domingo, RD

Con sus lentes empañados que apenas dejaban ver sus ojos rojos, José Rosado, padre de la arquitecta Leslie Rosado, asesinada el sábado por un policía en Boca Chica, dijo que “no hay razón para que esté muerta” y aún no cree que su hija este “acostada ahí (refiriéndose al ataúd)”.

El adolorido padre describió a la joven como una mujer “trabajadora, emprendedora y empresaria” que era “todo excelencia, todo sacrificio y todo creatividad”.

En medio de la impotencia, Rosado señaló que “ojalá” las autoridades les den “un paro a estos armados incapacitados de portar armas de fuego”.

Asimismo, sostuvo que el cabo Janli Disla Batista, quien cometió el hecho, “es un antisocial, que él le hace mucho daño a la sociedad, que él no merece algún día salir a la calle, que personas como él no merece respirar en la calle, no merece socializar con nadie porque es un criminal, abusador”. Hablando desde el dolor, Rosado indicó que para detener a una persona no tienen que matarla, y que “criminales así no puede estar armados”. “Así hay muchos criminales armados y hay que desarmarlos.

Hay que transformar esta sociedad, está institución. Presidente este es el momento”, manifestó el padre de Leslie, quien agregó que “es difícil hablar desde el dolor”.

El ingeniero dijo esperar que el presidente Luis Abinader tome decisiones para regular los actos de violencia, ya que según señaló, “no se puede salir a la calle porque estamos expuestos”. Rosado cuestionó, además, la versión de la Policía Nacional en la que se establece que al cabo se le escapó el disparo.

“Es mentira, porque él empezó disparándole al vehículo donde ella iba, y llegó con la pistola rompiéndole el cristal de atrás y rompió el cristal del conductor y ahí impactó. No más, no más, es suficiente”, concluyó Rosado.

Versión de la hija

La hija de Leslie Rosado narró su versión de los hechos que derivaron en la muerte de su madre a manos, aparentemente, de un agente de la Policía Nacional.

El pastor Marcos Yaroide ofreció la versión de lo sucedido luego de que la hija de la fenecida le comentó los detalles del suceso.

Según comentó el pastor, apenas unos minutos después de salir Leslie Rosado junto a su hija del Club Náutico, en Boca Chica, a bordo de su yipeta, esta fue impactada en la parte de atrás por un motor y “no vieron a nadie”.

Acción siguiente, el pastor contó que la adolescente le preguntó a su mamá “¿qué había pasado? a lo que ella respondió que habían sido chocados por detrás, desmintiendo la versión de un supuesto impacto causado por la mujer.

“Leslie le dijo a su hija, la persona que nos chocó viene persiguiéndonos, por lo que la niña comenzó a desesperarse y a decirle que le dé rápido y a llamar al 911, y a asustarse diciendo que son atracadores”, narró el pastor. Pero tras una persecución, que según comentó tardó varios minutos, las dos mujeres se asustaron cuando aparentemente Janli Disla, acusado matar a Rosado, disparó. “Sintieron varios disparos por la parte de atrás, al menos tres o cuatro disparos”.

Tras sentir los impactos de bala y al llegar a un semáforo, el vehículo donde se transportaban se detuvo y encontraron un camión de la Policía Nacional, que, supuestamente, no hizo nada para evitar el suceso. “La niña nos testificó que en presencia de policías el muchacho rompió el vidrio del lado de la mamá y luego le dio un tiro de muerte”, dijo Yaroide.

El pastor ofreció declaraciones a su llegada a la funeraria donde están velando los restos de la arquitecta.

Medidas de coerción

El fiscal de la provincia de Santo Domingo Este, Milcíades Guzmán, depositó ayer la solicitud de un año de prisión preventiva como medida de coerción contra el cabo Janli Disla Batista, quien asesinó a Leslie.

El magistrato dice que se trató de un asesinato voluntario luego de una persecución durante un largo tramo hasta llegar al lugar del crimen.

SEPA MÁS

El presidente

Luis Abinader irá hoy a la funeraria Blandino a dar el pésame a la familia de Leslie Rosado, asesinada el sábado por un policía. La información fue dada ayer por el vocero de la Presidencia de la República, Homero Figueroa, quien estuvo presente en la funeraria.

“Esto hay que pararlo”

El alcalde de Santo Domingo Norte, Carlos Guzmán, primo de Leslie, indicó que “esto hay que frenarlo” y que “el tema de la seguridad no es un tema de un gobierno, es un tema de un país”.